Javier Milei aseguró que si es presidente "no habrá default"

"Además, el rescate de la Leliqs va a ser un rescate de mercado, es decir, se van a respetar los derechos de propiedad. Agitar el fantasma del default parece una irresponsabilidad. No vale todo, no se puede estar agitando el caos en una situación tan delicada como la que está Argentina", agregó.

Al ser consultado sobre el aumento del dólar, Javier Milei señaló: "Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Tenemos distintas alternativas para hacer la dolarización. El principal problema es político porque con la emisión de dinero para financiar el fisco los políticos le robaron 280 mil millones de dólares en los últimos 20 años a los argentinos de bien. Eliminar el Banco Central es una política inamovible porque creemos que hay una cuestión de índole moral, robar está mal".

De campaña en Mar del Plata, Milei almorzó este jueves con 50 empresarios en un coqueto rooftop en cercanías de la vieja terminal de ómnibus y les contó sus planes en caso de acceder al gobierno. "Les vine a explicar cómo se sale de esta miseria y cómo vamos a poner a la Argentina de pie", expresó.

Milei no asistió al Coloquio de IDEA y armó una suerte de contracumbre con empresarios. "El almuerzo lo tenía pactado hace cuatro meses. Puedo elegir no ir a un lugar, en especial si no me tratan bien como en el Coloquio de Idea", explicó. "Tengo buen diálogo con los empresarios y los distintos actores importantes de la economía", apuntó.

De cara a las elecciones de octubre, prometió mejorarle la calidad de vida a los ciudadanos. "Si yo gano, los argentinos de bien vamos a estar muchísimo mejor. Los únicos que van a estar mal son los chorros y los corruptos", afirmó.

En el final de la conferencia de prensa, cuando una periodista le dijo que los empresarios preferían estar en el almuerzo con él y no con Patricia Bullrich en el Coloquio de Idea, Milei esbozó una sonrisa y chicaneó a la candidata de Juntos por el Cambio: "Parece que están entendiendo cómo pasan las cosas. Tuvimos demandas por 700 lugares, pero el problema es que hay una restricción física. Solamente estarán viendo a Bullrich aquellos que lamentablemente no pudieron estar acá".