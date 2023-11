Javier Milei ahora prometió privatizar toda la obra pública

Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), disertó frente a empresarios en un encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), realizado en el Hotel Alvear, en el barrio porteño de Retiro. Allí reivindicó su "plan motosierra", llamó a terminar con la obra pública y a cerrar el Banco Central . "No se dejen robar. No importa que hace cien años nos vienen robando. Hay que rebelarse. Es ahora", arengó el ultraderechista.

El candidato ultraderechista también apuntó contra la política internacional y opinó que el Mercosur "así como está no sirve" y reiteró que no tendrá relaciones con Brasil o China. "Eso no quiere decir que los privados no pueden negociar con China -remarcó-. Sigan haciendo todo el negocio que quieran con China y Brasil, ahora yo no voy a ser aliado de los comunistas".

En declaraciones a la prensa al retirarse del Hotel Alvear, Milei insistió en querer "cerrar" el Banco Central, medida que repercutiría en la moneda nacional. "La idea es cerrar el Banco Central. Cuando lo cerrás no existe más el peso", sostuvo.