Javier Milei a Adrián Suar: "Defiende a quienes viven del privilegio"

Javier Milei volvió a contestar las críticas que Adrián Suar hizo a la Ley Ómnibus del Gobierno nacional. El actor y productor había proferido fuertes cuestionamientos al megaproyecto por sus cambios en el sector de la cultura. Al respecto, el presidente expresó: "No podés mentirle a la gente, él lo que está haciendo es la defensa de un privilegio".

"Cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos, veo que es una mirada que entristece, empobrece", había dicho Adrián Suar el sábado en La Noche de Mirtha. Esta mañana, Javier Milei volvió a referirse al tema: "Ponés en una mesa a todos los que viven del privilegio, pero en esa mesa no están los desnutridos de la Argentina".

“Lo que pasa es que no hay plata, y si no hay plata, yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantenerle alto el nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”, añadió el mandatario nacional.

Cabe destacar que Javier Milei había contestado, en un principio, a través de las redes sociales, al repostear un mensaje en X que mostraba la casa de Adrián Suar.