Intendentes del PJ respaldaron a Frigerio y cruzaron a Milei

Fuerte advertencia Gobernadores advierten que sin fondos no habrá petróleo

La Liga resaltó además que la cruzada de Frigerio y otros mandatarios es un "reclamo legítimo de los gobernadores para sus pueblos". Y apuntaron: "Es imperioso que el gobierno nacional cumpla con la Constitución y garantice el envío de los recursos coparticipables que corresponden a las provincias y en particular a Entre Ríos y sus municipios. No cumplir con acuerdos no solo afecta la autonomía de la provincia sino también a cada uno de los entrerrianos".

"Por último, expresamos que en la defensa de la autonomía y el federalismo, se hace necesario exigir el respeto institucional que se merecen las provincias. Así nos va a encontrar al lado del gobernador y de todos aquellos que defienden los intereses de los entrerrianos", finalizaron los presidentes municipales justicialistas.