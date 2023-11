Intendenta de la UCR asegura que no votará a Javier Milei y pide un debate interno

“Soy radical y lo que propone Milei no encuadra en absoluto con mi postura ideológica. Me preocupan las cosas que dice, es un hombre que se expresa con mucha violencia y no ofrece propuestas claras, solo ofensas y agresiones”, advirtió y manifestó que no comparte su criterio sobre el concepto de casta: “Yo me dedico a la actividad política y no me considero parte de la casta, sino una persona comprometida con la sociedad”.

Párrafo aparte dedicó a las críticas que hizo el libertario a la figura del ex presidente Raúl Alfonsín: “No reconoce los valores democráticos y republicanos de Alfonsín, lo cual ya es motivo de sobra para no votarlo”.

“Soy una persona de la democracia y voy a ir a votar: seguiré analizando mi voto, quedan unos días para definir, pero no voy a votar a Milei. A eso lo tengo resuelto”, expresó en declaraciones a Radio Costa Paraná reproducidas por APF.

Debate interno en la UCR

Consultada por las diferencias entre los referentes de los principales partidos que conforman Juntos por el Cambio, Gerardo Morales y Mauricio Macri, la Intendenta electa aseveró: “No podemos pensar que después de todas estas cosas podemos actuar como si no hubiese pasado nada”.

Se refiere, entre otras cuestiones, al duro cruce que ambos dirigentes protagonizaron el sábado a la noche en la red social X, donde el ex presidente chicaneó al jujeño con Milagro Sala y el titular de la UCR lo tildó de "enfermo" por la "ambición de poder".

En este sentido y ante la derrota electoral de Patricia Bullrich, Alicia Oviedo consideró que es necesario que el partido radical “mire hacia adentro y genere un debate hacia el interior” en el marco de “una alianza que está debilitada”.

“Nos merecemos juntarnos, hablar, debatir y tomar decisiones hacia adelante, decisiones que no deben poner en riesgo la gobernabilidad de quienes hemos ganado en las ciudades y en la provincia”.