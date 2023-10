"Hace 40 años que vivo en el barrio, todo el mundo me conoce, sabe quién soy, por eso no entiendo por qué este señor me inició una querella por injurias por el simple hecho de haber compartido un meme en mi Facebook. Yo estoy en desacuerdo con la libre portación de armas, la venta de órganos y un montón de cosas que proponen Milei y sus candidatos y tengo derecho a expresarme como tenemos todos", sostuvo la mujer.

Y agregó: "Soy una vecina como cualquier otra, que dedica gran parte de su tiempo a hacer trabajo social en el merendero porque no quiero que la gente sufra hambre como me tocó sufrir a mí. Por eso me duele y me parece injusto que este candidato me haya denunciado, porque estamos en democracia y tengo todo el derecho de publicar en las redes sociales mi pensamiento político. Y quiero decirle a Gianfrancesco que, aunque intente perseguirme judicialmente no me va a amedrentar. Al contrario, esto me da más fuerzas para seguir trabajando por la gente de mi barrio como siempre lo hice".

Además, en sus redes sociales Flores se refirió a Gianfrancesco como un “oportunista” y dijo: “Esta gente se maneja así, denunciando a la gente humilde, persiguiendo. ¿Así pretende gobernar Escobar? ¿Con qué autoridad moral alguien dice terminar con la casta en Escobar, cuando estuvo con todos los partidos políticos? Hoy ocupa una banca en la que no honra a sus votantes y él en publicaciones se burlaba de la gente que comía polenta en plena pandemia a través de memes, cuando era lo que muchos le dábamos a la gente”.

La vecina aseguró que Gianfrancesco “representa hoy lo más retrógrado de la política” y cerró su publicación, acompañada de una foto trabajando en el merendero, con la frase: “Con este personaje la libertad no avanza, retrocede, ya que te denuncian”. En sus propias redes sociales, el candidato de Javier Milei había adelantado que planificaba iniciar acciones legales “contra todas las personas que están inventando, difundiendo o promoviendo imágenes de mi persona con declaraciones falsas”.

meme.webp

Flores compartió en su cuenta de Facebook un meme en el que se comparaba la imagen de un “león (con los débiles)” y un “gatito mimoso (con el poder)”, bajo el título “Las dos caras de Milei”. La imagen del león estaba acompañada con las propuestas “recortar jubilaciones, eliminar salud y educación públicas, incautar depósitos de ahorristas”, entre otras, mientras que el “gatito mimoso”, en referencia a las definiciones de Myriam Bregman durante el debate presidencial, postulaba “eliminar impuestos a los ricos, libertad para fugar guita y más negocios para los bancos”.

Además, había compartido placas con frases que le atribuyen al candidato a intendente, como “lo que quiero es hacer de Escobar un centro comercial y logístico para la venta y distribución de órganos” y “en los terrenos del Polo de Educación Superior voy a construir un barrio privado para millonarios y narcotraficantes”. La insólita denuncia penal fue hacia Flores, aunque no fuera la autora de los memes que se viralizaron entre los vecinos de Escobar ni fuera la impulsora de atribuirle las polémicas frases a Gianfrancesco.

