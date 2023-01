Inadi: quién es Greta Pena, la sucesora de Victoria Donda

Brasil Bordet condenó el intento de golpe en Brasil: "Es lamentable que no se acate el veredicto popular"



Quién es Greta Pena

Pena es la actual subsecretaria de Políticas de Diversidad, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Se trata de una especialista en políticas públicas en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación.

Además, se destacó por realizar trabajos que giraron en torno a temas de discapacidad, género, diversidades sexuales, comunidades étnicos-raciales, diversidades religiosas y acceso a la justicia, por ejemplo.

Por otro lado, fundó la asociación civil "100% Diversidad y Derechos", que ya cuenta con más de 13 años defendiendo los derechos humanos.

Pena expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica sobre diversidad sexual e identidad de género y también fue representante del Consejo Intergubernamental Iberoamericano de discapacidad. A su vez, fue parte del proceso de redacción de la Declaración de Antigua de UNICEF.

Nuevo rol

"Vengo al Inadi para que sea el faro de los consensos que fuimos construyendo como sociedad, que se basan en la libertad, la igualdad y la no discriminación por ninguna condición. En ese camino, la educación será la herramienta privilegiada para que la Argentina ponga como valor su potente condición de comunidad diversa y plural", manifestó.



"Nuestros objetivos serán profundizar el federalismo, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil de defensa de derechos y acercar al INADI a cada habitante de nuestro país", agregó.

Renuncia de Victoria Donda al Inadi

Victoria Donda anunció su renuncia horas antes de que se venciera su mandato, el sábado 31 de diciembre de 2022. En un duro comunicado, la ex funcionaria se descargó: "Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del Inadi, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo".

"Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del Inadi, centralmente como consecuencia -según me informaron- de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público", añadió Donda.



En otro tramo apuntó a la conducción en la Casa Rosada indicando que "se dejó de escuchar a las voces que desde hace tiempo largo venimos insistiendo en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros".

La ex diputada nacional había asumido su cargo en el inicio de la gestión del presidente Fernández, en diciembre de 2019.