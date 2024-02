Ignacio Torres, sobre coparticipación: "Es un tema saldado"

En el caso de no llegarse a un acuerdo, volvió a aclarar que el ''el hecho está saldado'', pero que ''si no nos visibilizaban, nos pisaban''. Por eso, remarcó la importancia de ''vivir en paz, trabajar con tranquilidad y que se ''respeten los recursos que son de las provincias''.

''Tenemos que garantizar la salud la educación la seguridad. El gobierno tiene que acomodar la macroeconomía que es un desafío muy importante y nosotros lo entendemos y acompañamos en esas metas fiscales que quiere lograr''.

''Hicimos un planteo legitimo, que derivó en la justicia, no para plantar bandera en una guerra contra el Gobierno nacional o contra el Presidente. Si no porque estamos convencidos que es lo correcto. No podemos a esta altura discutir que modelo de país queremos cuando vivimos en una argentina federal''.

''Le vamos a proponer al Gobierno nacional participar activamente de una agenda de desarrollo patagónica que nos permita generar mas divisas, agregarle valor a nuestros recursos, ser mas competitivos y tener más densidad de empresas. Poder disentir es la base de cualquier sistema democrático y no por eso sos el enemigo'', exclamó. Además, destacó que hay que empezar a ''gobernar para todos''.