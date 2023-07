Horacio Rodríguez Larreta y un nuevo spot de campaña: "Trabajar, trabajar y trabajar"

"Creo en escuchar antes de hablar, creo en hacer después de escuchar, creo en construir y no en dinamitar, creo en el respeto y no en los que necesitan insultar para sacar alguna ventaja, creo en los equipos de trabajo y no en los liderazgos autoritarios, creo que en los tiempos de crisis están los que disfrutan echando nafta al fuego y estamos los que nos esforzamos en apagarlo, creo en sumar a todas las personas de bien para cambiar nuestra historia de una buena vez, creo en trabajar, trabajar y trabajar, creo en que todos tienen que tener la tranquilidad de que cuando se estén yendo a dormir, yo voy a seguir ahí".

"Dejando la vida por y para uno de los que vivimos acá. Yo creo en el cambio, sí, pero no en cualquier cambio. Creo en el cambio que nos va a cambiar la vida. Hagamos el cambio de nuestras vidas", agrega con una música de fondo.

Las propuestas de Larreta para bajar la inflación

El precandidato presidencial que competirá con Patricia Bullrich el próximo 13 de agosto, realiza también su campaña territorial, con recorridas en distintas provincias y anuncios de propuestas en torno a las problemáticas centrales del país.

El pasado viernes, Rodríguez Larreta presentó sus ocho iniciativas para tratar la inflación: