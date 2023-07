Horacio Rodríguez Larreta: "Venimos perdiendo muchas cosas"

En el video, se pueden ver a personas de distintas edades y sexo con papeles donde escriben distintas demandas. "No llego a fin de mes"; "Miedo a esperar en la parada"; "Cada día que pasa me va peor"; "Cada vez puedo comprar menos"; "Me tuvieron que cambiar de colegio"; "No le pude festejar el cumple a mi hija" son los mensajes que poseen los protagonistas del spot, cuyos papeles posteriormente son arrojados al fuego.

Al finalizar, se lo puede ver al propio Rodríguez Larreta diciendo: "Este país si tiene arreglo". "Hagamos el cambio de nuestras vidas", es el mensaje que concluye el video.

En redes sociales, su compañero de fórmula Gerardo Morales compartió el spot y escribió: "Tenemos la oportunidad de transformar la Argentina para siempre. Queremos otro país, el país del trabajo y el de la cultura del esfuerzo. ¡Sabemos cómo hacerlo!".