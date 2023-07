Horacio Rodríguez Larreta: "Si los argentinos me eligen presidente, las clases no se suspenden más"

“Si los argentinos me honran eligiéndome presidente, los chicos van a estar en el aula. Vamos a declarar la educación servicio esencial. Las escuelas van a funcionar siempre. Las clases no se suspenden más. La educación es sagrada, yo por la educación me planto y me la banco”, enfatizó Larreta este mediodía al encabezar un acto en la provincia de San Luis, en la primera escuela que fundó Domingo Faustino Sarmiento en 1826, cuando tenía apenas 15 años.