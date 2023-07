Horacio Rodríguez Larreta: "Para mí la unidad es la prioridad"

Visita de Horacio Rodriguez Larreta a Paraná. Respaldo a Rogelio Frigerio.

En diálogo con la prensa, Larreta fue consultado por los cruces en Juntos por el Cambio con su rival, Patricia Bullrich. Al respecto, dijo: “Nunca me van a escuchar -y resisto los archivos- hacer alusiones personales, chicanas. No entro en eso porque para mí la unidad es la prioridad y jamás lo voy a hacer, aún cuando como pasó esta semana, otros u otras lo hagan. De mí nunca, porque mi convicción es que el valor de la unidad es indestructible. No voy a hacer nada que atente contra eso porque atentar contra la unidad es atentar contra el cambio en la vida de los argentinos que es nuestro objetivo para ganarle al kirchnerismo”.