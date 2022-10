Horacio Rodríguez Larreta defendió a Macri de los dichos de Manes

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta , se pronunció este martes en contra de las declaraciones de Facundo Manes sobre el ex presidente Mauricio Macri.

En diálogo con Radio Ciudadano News de Mendoza, Rodríguez Larreta sostuvo "No estoy de acuerdo con lo que dijo". "Además la Justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en espionaje; yo sé fehacientemente que no estuvo involucrado pero además de mi convicción personal, lo dijo la Justicia" agregó el mandatario.