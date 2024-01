"Hay que pagar a los empleados por los días que se trabaja"

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, no descartó la posibilidad de que se descuente a los empleados públicos el día no trabajado durante las jornadas de huelga, al ser consultado por el criterio que adoptará la provincia por el paro nacional del 24 de enero.

"Creo profundamente en el derecho a huelga y también creo que hay que pagarle a los empleados por los días que se trabaja y no por los días que no se trabaja. Un derecho no implica la no asunción de la responsabilidad de los funcionarios públicos de defender los intereses de la gente", manifestó este martes.