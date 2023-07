Gustavo Bordet: "Siempre vimos a Massa como un aliado"

En referencia a la construcción de viviendas, Bordet resaltó que con el gobierno nacional anterior "automáticamente se paralizaron todos los programas de vivienda que había en Argentina", y resaltó que “los que hoy profetizan y dan clases de cómo resolver los problemas de esta provincia y del país, son los mismos que a muchos ciudadanos y ciudadanas les dijeron que no había construcción de viviendas”.

“Quizás porque ahora hay elecciones, vienen a prometer lo que no quisieron, no supieron y no pudieron hacer”, lanzó Bordet.

Luego explicó que, dado el vaciamiento de la política habitacional del gobierno nacional anterior, “empezamos a construir viviendas con fondos provinciales. Y lo hicimos en todo territorio de Entre Ríos, en las grandes ciudades, en la capital pero también en los municipios más pequeños, en las comunas y en las juntas de gobierno. Llegamos a todos los lugares de Entre Ríos con soluciones habitacionales".

Bordet relató que con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia se retomó la construcción de las 500 viviendas de Paraná, y valoró el rol del ministro de Economía, Sergio Massa. “Por eso la alegría de estar compartiendo algo que es trascendental en la vida de cada uno de ustedes, que es tener el techo propio”, sostuvo en referencia a las familias presentes.

"Desde el primer momento de gestión encontramos en Sergio Massa un aliado para Entre Ríos", subrayó el gobernador. Recordó las gestiones ante el entonces presidente de la Cámara de Diputados de la nación, "para incluir en el presupuesto una obra trascendental para Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito como es el acueducto metropolitano”. “Ese acueducto hoy está en marcha y lo va a inaugurar Adán Bahl en los años que vienen”, puntualizó.

“Creo que el camino está marcado y hay que ir en ese sentido. Hay que trabajar más para Entre Ríos, pensando en nuestra provincia y en nuestra gente. Para eso hay que conocer, vivir, querer, tener arraigo en la provincia; y que quien desempeñe una función de gobernador lo haga para gobernar, y no para irse a un cargo político más adelante en Buenos Aires", remarcó el mandatario.

El acto fue presidido por Bordet, Massa, Bahl y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti. Participaron también el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; y el titular de Aduanas, Guillermo Michel.

También estuvieron presentes, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; las ministras de Salud, Sonia Velázquez, y de Gobierno, Rosario Romero, el ministro de Economía, Hugo Ballay; y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila; junto a legisladores y legisladoras provinciales y nacionales e intendentas e intendentes de otras localidades entrerrianas.