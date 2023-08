Gustavo Bordet: "Sergio Massa es el mejor candidato que podía tener el peronismo"

-Cuando ganaste por primera vez las elecciones, obtuviste el 42% de los votos. Fuiste reelegido en 2019 con el 57%. Hoy sos candidato a diputado nacional en la provincia. Si fueras candidato gobernador ¿cuánto cuánto crees que podrías reunir hoy?.

-No lo sé porque la Constitución de la provincia Entre Ríos tiene un concepto muy draconiano, muy estricto. Un gobernador solo puede serlo dos períodos consecutivos alternados y después nunca más.

-Perfecto, pero debés tener encuestas que te dicen qué imagen tenés, cómo es la aceptación de la gestión.

-Aceptación de gestión 60 y alguito.

-Cuánta gente habrá en la política Argentina hoy que tenga ese numerito...

-Hay muchos gobernadores que tienen buenos números. La verdad que no los he cotejado, pero se ha mantenido un nivel de aprobación de gestión durante este tiempo y la verdad que siempre digo, por un lado más allá de lo que pueda significar desde lo personal también genera un mayor grado de compromiso para estar a la altura de la confianza que te depositan. Entonces es ver si eso quizás después en un escenario electoral se traduciría de la misma manera. No lo sé, porque Entre Ríos también es una provincia donde se mensuran otras cuestiones también, como por ejemplo un exceso de continuidad, quién sabe, quizás hubiese sido perjudicial. Aclaro que estoy de acuerdo con que un periodo de ocho años es más que suficiente para poder llevar adelante un plan de gobierno. Cuatro es muy poco, ocho es el período ideal y después no es sano para nadie para la sociedad, ni tampoco para el candidato.

-Sos candidato, encabezás la lista de diputados nacionales en Entre Ríos...

-Nuestra alianza es Más por Entre Ríos con Unión por la Patria. Es decir, los cuerpos de boletas nacionales para presidente y diputados de Parlasur es Unión por la Patria. Desde diputados nacionales hasta concejales es Más por Entre Ríos.

-Estuve viendo algunas declaraciones tuyas de marzo y elogiabas muchísimo Schiaretti. Decías que que te une a él más allá de la amistad personal, coincidencias políticas, que le venía bien a la política tener alguien con la voz del interior, pero ahora terminás en la candidatura de Massa.

-Con Sergio también tengo un conocimiento de muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, compartimos la pasión por el mismo equipo de fútbol, de Tigre, así que eso también suma (risas).

-¿Tigre cómo llegó hasta Concordia? ¿Cómo fue ese salto?

-Mi abuelo vivía en Pronunciamiento. Era un hombre muy duro, muy rústico, de campo y no le gustaba el fútbol, decididamente no le gustaba. Y tuvo dos hijos, mi papá que era de River y el hermano que era de Boca. Entonces como al viejo lo tironeaban para que se haga de River o de Boca y yo me pasaba todo el verano en Pronunciamiento y le preguntaba de qué equipo era, me decía que este que era de Tigre. En realidad él se hizo hincha Tigre así: mi padre y el hermano, y él la única salida que tenía en la la semana era ir de 5 a 7 a jugar al chinchón al bar. Un día le pregunta a un compañero de cartas 'a vos que te gusta el fútbol ¿quién va último? Le dijo Tigre el amigo. Entonces se hizo hincha de Tigre. Por eso empiezo a seguir a Tigre. Y cuando tuve 16 años me fui a la cancha de Tigre y bueno... fue un camino de ida nada.

-Y más allá del cuadro en común con Massa ¿qué más se comparte? ¿Crees que es el mejor candidato que podía tener el peronismo si es que es correcto llamarlo peronismo?

-Sin dudas es el mejor candidato. En su momento los gobernadores fuimos quienes insistimos en una lista de unidad para no tener un desgaste en lo que significaba todo un proceso de PASO y claramente ese candidato unidad era Sergio. Pero yendo a tu pregunta en origen, yo con Juan Schiaretti tengo una una muy buena relación desde lo personal. Gobernamos juntos ocho años, Juan es una persona que a mí me ayudó mucho, lo aprecio como también lo aprecio a Omar Perotti. Los tres compartimos la Región Centro y una visión de lo que expresa la sociedad de la Región Centro, que exige a sus políticos moderación, exige a sus políticos austeridad, exige a los políticos diálogo, buena relación con la oposición. Y si te fijas hay un hilo conductor en ese sentido entre las tres provincias. Ahora, en un escenario político nacional claramente quien mejor puede posicionar y resolver los problemas a la Argentina de Sergio Massa por muchos motivos. El primero porque demuestra capacidad para un momento de crisis y también porque tiene una agenda, que es llevar a la Argentina los tiempos que vienen, que no serán fáciles, a una transición que nos permita salir de esta antinomia permanente y esta confrontación permanente. Sergio es una persona que tiene toda la capacidad para poder hablar con todos los sectores y encausar la política con normalidad y sin tanta, no digo agresividad, pero sin tanta ansiedad permanente y tanto contraste. Creo que hay que ir por un camino de desdramatizar la política y que le dé a los argentinos seguridad jurídica, que les dé seguridad en su trabajo, que les dé seguridad en materia económica y también seguridad desde lo personal.

-¿Sabés que quiénes no están de acuerdo o no apoyan por lo menos al oficialismo dicen pero si Massa tiene tanta capacidad para mejorar lo que hay que mejorar con la inflación y la inseguridad al tope de la agenda pública, por qué no lo resuelve ahora que es ministro de Economía, sin esperar a un eventual llegada a la presidencia?

-Dos cosas, y no lo digo a modo chicana. Esa oposición fue la que generó el problema y tampoco pudo resolverlo. O sea que cuando les tocó actuar tampoco lo hicieron como la sociedad deseó porque claramente después el voto fue adverso. Pero también lo que entiendo -y ahora sí lo digo mirando para adelante- es que Massa teniendo no solo el control de los resortes económicos y que tengan que ver con otras áreas que orbitan como agricultura, como comercio, como industria, como energía, tiene una agenda presidencial, es una persona que se ha preparado para ser presidente. De hecho fue candidato a presidente en 2015, hizo una una elección más que aceptable. Eso lo pone en condiciones de disputarle de Igual igual la candidatura a sus oponentes.

-Confíás en que su actuación como presidente va a ser, si se quiere, más eficiente que como ministro de Economía.

-No digo más eficiente, digo que la economía no está desligada de la política. Y a veces el problema es más político que económico y en economía hoy más allá de las cuestiones adversas que pueda haber en indicadores es no menos cierto que en un escenario realmente muy crítico, desde que Sergio se hizo cargo el Ministerio de Economía se ha estabilizado la situación. A ver: con la inflacionación alta, pero hay una estabilización de la economía. Si hay una conducción política que ayude y que vaya al mismo sentido, es el camino por donde se puede avanzar mejor.

-¿Te gusta seguir las encuestas?

-No tanto, pero sí considero que son un elemento para tener información. La encuesta lo que da es información, proporciona elementos como para corregir, para situarte, para tomar decisiones.

-¿Pero siguen siendo confiables las encuestas? Hemos tenido lo Santa Fe, la interna de Juntos por el Cambio, que decían que iba ser palo a palo muy reñida, y no lo fue. Respecto del candidato del peronismo tampoco lo fue. Da la sensación de que no están pegándole demasiado cerca.

-En España las encuestas le daban un amplio margen al Partido Popular, y sin embargo el socialismo estuvo muy cerca de ganar. Creo en las encuestas desde el punto de vista de que son un elemento para tener información, no para que te dé certeza. La encuesta no te va a dar nunca una certeza, lo que te va a dar es información, para situarte. Después cuando el ciudadano vota, aveces no tiene nada que ver, porque acá está el problema. No es que la encuesta estuvo mal, muchas veces el ciudadano no quiere anticipar su voto o prefiere no anticiparlo. O lo cambia en el momento que va a votar. A veces una elección se decide en las últimas 48 horas, inclusive en el cuarto oscuro.

-Me gusta preguntar en las entrevistas quién es el 4 de copas de la política Argentina hoy y quién es el ancho de espada. Si tuvieras que elegir a uno y uno en cada extremo, ¿qué dirías?

-No me gusta ser despectivo y tampoco me gusta agrandar a nadie como para que sea el ancho de espada. Creo que hay mejores y peores, pero no tengo ningún sentimiento de tanto enfrentamiento o encono con algún político o política para decir que es un cuatro copas.

-Pero ¿cómo viene las encuestas? Cómo viene el peronismo en la provincia, donde Rogelio frigerio picaba en punta con muchísimos puntos de ventaja hace un tiempo.

-Tenemos escenario de paridad en la provincia. Somos muy optimistas. Es cierto que venimos de una derrota en 2021 por muchos puntos pero son elecciones diferentes. Se vota muy distinto cuando se vota legisladores nacionales que a cargos ejecutivos y rápidamente te pongo un ejemplo. Vos hablaste la elección de 2019. Dos años antes, en 2017, Atilio Benedetti ganó las elecciones legislativas por más de 20 puntos, sin embargo después me tocó competir contra Atilio y el resultado fue exactamente al revés, fueron 24 puntos de diferencia a favor mío en ese caso...

-¿Y en esta elección vos crees que en Entre Ríos el hecho de que las elecciones que se hacen en simultáneo con las nacionales, que no se desdoblaron, benefician al candidato del oficialismo? O digamos que eso está perjudicando y puede ser parte de una posible baja en intención de voto.

-No diría que el hecho de que las elecciones sean concurrentes o sean desdobladas pueda beneficiar o perjudicar. Puede haber quizás una mejor o peor performance pero cuando un ciudadano está dispuesto a elegir no hay nada con que torcerle esa voluntad, por más que uno vaya desdoblado o vaya concomitante. El escenario obviamente de estar unificado en las elecciones los que nos es la fortaleza de tener una propuesta política con un candidato como Sergio Massa que en Entre Ríos representa justamente lo que es el voto entrerriano, que es un voto amigable con muchos sectores de la provincia, También tenemos un candidato a gobernador como Adan Bahl, es una persona que conoce profundamente la provincia.

-Eso es un palito para Frigerio, al que se le pega todo el tiempo como como diciendo 'bueno, vos no estás en la provincia'...

-No. De verdad no creo en esto de que uno tiene que ser de un determinado lugar. Hay un viejo dicho que nadie es profeta en su tierra, aunque no siempre se cumple el dicho. El tema es dónde vos vivís, donde vos estás y donde vos estás radicado. Eso no sé te alcanza para ganar una para ganar una elección pero si te da el conocimiento cabal de la idiosincrasia de los entrerrianos y de cada pueblo. Nuestro candidato lo conoce perfectamente, lo interpreta perfectamente y eso también nos da un plus. Y tenemos los candidatos a intendentes en las distintas ciudades. Entonces ir unificado hace que haya un presidente que va en la misma sintonía, un candidato a gobernador que viene de ser intendente en Paraná con una muy buena gestión y muy buenos candidatos intendentes en otras ciudades. Entonces es como que más allá de la preferencia por categorías de presidente, gobernador, intendente, aquí hay un equipo muy consolidado.

-Ahora Gustavo lo de los cambios de domicilio viene siendo común hace mucho tiempo y en los dos partidos porque de hecho la expresidenta, actual vicepresidenta, de Santa Cruz fue senadora después por la provincia de Buenos Aires. Jorge Macri intendente de Vicente López ahora es candidato jefe de gobierno porteño.

-Sí es algo frecuente. Creo que no es muchas veces lo más conveniente. Vuelvo a repetir: no es el problema de dónde sos o dónde está radicado, el problema es que después al ciudadano no se le mienta, no se le diga que quiere a una ciudad o que quiere una provincia y después resulta que no defiende sus intereses. Obviamente la confiabilidad siempre la tiene la cercanía de quién está conviviendo todo el día, todo el tiempo el tiempo.

-No me dijiste que te están mostrando las encuestas...

-La encuesta están dando parejo. Creo que hay un escenario parejo y en ese escenario de paridad nosotros somos muy optimistas. Estoy convencido que vamos a ganar las elecciones en Entre Ríos, no lo digo con jactancia con soberbia porque quienes me conocen saben que no es una de mis características, lo digo por lo que palpo, por lo que veo y por lo que percibo. Recorro la provincia todo el tiempo. Y hay como un termómetro...

-Y en ese termómetro, ¿ves que la gente va a participar? Porque un fenómeno que estamos viendo y es la bajísima participación de ciudadanos en las en las elecciones que se han ido dando.

-Creo dos cosas. La primera es que en las PASO siempre hay menos porcentaje de participación porque a veces las personas piensan que que se vota solo en octubre y que no es importante ir ahora. Creo que las PASO son importantes y el hecho de que haya muchos candidatos a intendentes va a movilizar en muchas ciudades para que haya participación. Y después hay otro elemento también que es que estas PASO pueden ser un indicador, que pueden ser un termómetro, que te empiezan a definir y a perfilar una candidatura y hay un elemento que es que en el cuarto oscuro el votante se va a encontrar con muchas boletas. Lamentablemente. Y eso va a dificultar quizás también un poco el voto. Nosotros por suerte tenemos un solo candidato a gobernador eso nos achica la cantidad de opciones.

-En Entre Ríos el oficialismo y Juntos por el Cambio tienen candidato, y Milei, que en muchas provincias no tenía un candidato. En este caso es Etchévehere, el hermano de quien fue ministro del gobierno de Macri, que presenta en casi todos los municipios candidato, a ntendente y a legisladores. Qué papel va a tener el La Libertad Avanza, este movimiento libertario.

-En la provincia es un fenómeno que no conocemos todavía. Más allá de las mediciones no se conoce si efectivamente eso se va a traducir la intención de votos y se va a traducir en la concreción del voto. La verdad eso lo sabremos el 13 a la noche pero hoy la intención de voto te muestra tercios. Hoy la intención de votos en Entre Ríos, que es lo mismo que pasa en el país, está dividida en tercios.

-Y a quién le roba votos la participación o la aparición de Milei con su candidatura presidencial y en el caso de Etchevehere gobernador y los intendentes.

-Hay un voto joven que es mayoritariamente la base y el sustento deMilei y que es un voto que no está encolumnado ni en el justicialismo ni en Juntos por el Cambio, que a veces pudo haber votado el justicialismo que a veces aJuntos por el Cambio. Entonces es muy difuso el determinar a quien le roba más, o a quién le roba menos. La pregunta -ahí me estás dando una idea para alguna medición- sería interrogar ¿ese voto joven de Milei, si no existe Milei, a quién votarían? Por ahí se podría obtener alguna información. Esto por eso lo que te decía que las encuestas, dan información y con esa información se puede tener algo más cercano a lo que puede realmente ocurrir. Pero el panorama es ese, es un panorama de tercios, de mucha paridad y yo confío que vamos a ganar las elecciones porque te repito: tenemos en ese escenario de paridad muy buenos candidatos intendentes y tenemos candidato a gobernador que está recorriendo la provincia y soy muy optimista.