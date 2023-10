Gustavo Bordet pidió una campaña con "responsabilidad"

"Esta semana pasaron situaciones que fueron motivadas de manera ex profesa, que no fueron nada ingenuas. Las declaraciones que hizo un candidato a presidente provocó una corrida cambiaria, y eso para poder ganar en primera vuelta”, resaltó Bordet. Y agregó: "Esto no perjudica a un espacio político, como el que pertenezco, perjudica a los sectores asalariados, perjudica a toda la clase media y trabajadora de la Argentina que ve licuado su salario por efecto de la escalada inflacionaria que provocan para tener un rédito electoral”, apuntó el mandatario.