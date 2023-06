En diálogo con la prensa, Bordet dijo que Bahl "representa este modelo, esta construcción de provincia, pero fundamentalmente en la posibilidad de ir por lo que está faltando".

"Para generar las cosas que faltan, tiene que haber una persona que conozca bien Entre Ríos. Que tenga experiencia en gestión, demostrando que puede resolver los problemas de los entrerrianos", aseguró el gobernador, quien destacó la "gestión notable" que está haciendo el intendente de Paraná

Por último, Bordet respondió a los dichos de Rogelio Frigerio, precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, quien aseguró que su frente es el más amplio: "No tuve tiempo de ver quiénes integran el frente de la oposición. Por ahi hay partidos que representan a personas y no a ideas. Hay que hacer un frente, no una sumatoria de nombres. Un frente con una propuesta política y electoral para los entrerrianos", concluyó.