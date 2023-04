Gustavo Bordet firmó convenios para ejecutar obras de pavimentación en San Salvador

El gobernador destacó el convenio firmado con el municipio para obras de asfalto y comentó que demandarán 97 millones de pesos. Explicó que serán financiadas en un 70 por ciento por la provincia y el resto por la comuna. "Con este mecanismo ya hemos elaborado varias cuadras que están terminadas, otras que se están terminando y éstas que van a comenzar", explicó.

En ese marco, también mencionó el apoyo que se brinda a los sectores productivos. “No es un momento sencillo para nuestros productores pero estamos al lado de ellos. Hemos tomado medidas para San Salvador y otras que tienen que benefician a toda la provincia, como cuando decidimos eximir del Impuesto Inmobiliario Rural a aquellos productores que fueron afectados por la sequía en los dos años inmediatos”.

Por otro lado, se refirió a otras acciones para la ciudad y el departamento San Salvador, y comentó: “Es un compromiso que habíamos asumido y un trabajo que llevamos desarrollado en conjunto que nos ha rendido muy buenos frutos, poniendo cada uno de nosotros lo mejor para que a San Salvador y a la provincia les vaya bien”.

También habló de habló del conflicto en torno a la tarifa eléctrica y recordó el planteo para la provincialización de Salto Grande.

“A esto lo vengo planteando desde el año 1996, cuando era concejal de Concordia. Ahora, con la represa ya amortizada, le corresponde la operación y mantenimiento a Entre Ríos, porque la Constitución reformada en 1994 establece que los recursos naturales son de las provincias”, apuntó,

En esa línea, describió que "la empresa mayorista de energía, Camesa, paga un precio insignificante por la generación de energía que hace Salto Grande, y la misma empresa le vende a nuestra empresa provincial, Enersa, a un precio de mercado que es muchísimo mayor. Los entrerrianos no tenemos ninguna posibilidad de regular los precios de generación de energía y es ahí donde nosotros queremos jugar fuerte, porque de esa manera lograríamos alicientes para una provincia como Entre Ríos que no ha sido considerada ni zona fría, ni zona cálida. Es la única del país que no tiene subsidios en la tarifas eléctricas o de gas”.

“Es injusto, lo hemos planteado y no tengo problemas en plantearlo a mi gobierno o a uno de otro signo político como lo hice en la gestión anterior. También lo dije en la reunión de la Región Centro y tuve el apoyo de los gobernadores (Omar) Perotti, de Santa Fe, y (Juan) Schiaretti, de Córdoba”, resaltó y recordó que “hay un proyecto que está presentado en el Senado por el senador Edgardo Kueider”. “Vamos a trabajar fuertemente para que ese proyecto pueda tener viabilidad”, reafirmó.

Prudencia, ordenamiento y cumplir la palabra

Por su parte, el intendente Larrarte valoró: "No sólo las obras de viviendas y de infraestructura urbana son importantes para San Salvador, sino fundamentalmente rescatar y destacar la administración muy prudente que hace la gestión de Bordet de los recursos de los entrerrianos”.

“A partir del ordenamiento de las cuentas públicas, la provincia asiste financiera y económicamente a los municipios donde hay gobernantes de su mismo y de otros signos políticos. Porque lo que realmente demuestra que el importa es la gente que vive en cada comunidad entrerriana", advirtió el intendente de San Salvador.

En otro orden, destacó "el hecho de cumplir con la palabra”. “Tuve la oportunidad de conversar con Bordet ni bien inició el año para plantearle nuestras metas y proyectos, y me transmitió que se iban a financiar una serie de proyectos presentados en el Ministerio de Infraestructura, y ya hoy se está firmando el primer convenio”, relató.

"Tenemos muchas obras en ejecución que se hacen con parte de nuestro presupuesto, de la provincia e, incluso, con el apoyo de Nación. Queremos seguir trabajando de esta forma y arrimando a todos los sansalvoradeños la posibilidad de contar con más servicios y también con más infraestructura que le haga más cómoda su vida", subrayó Larrarte.

En cuanto al convenio firmado, el intendente detalló que "tiene la particularidad de que el gobierno aportará económicamente al municipio, y nosotros lo emplearemos para la compra de materiales y el aporte de la mano de obra la haremos directamente con nuestro personal".

La obra

En cuanto a la obra de asfaltado, el convenio suscripto forma parte de una operatoria que lleva adelante el gobierno provincial, que ya se ha concretado con varios municipios, donde la provincia otorga un aporte no reintegrable para costear el 70 por ciento de la obra y el otro 30 por ciento lo realiza el municipio.

En San Salvador, los trabajos abarcarán la Av. Entre Ríos, desde Arroyo Grande hasta Bvard. Concordia; y otra parte, que es el pavimento frente a una escuela y las calles perpendiculares, Belgrano, Lisandro Castro, hasta Av. Sarmiento y calle Don Feliciano.

Cabe señalar que está en proceso de adjudicación la obra de calle Arroyo Grande, que es la segunda etapa de la ampliación de los desagües.