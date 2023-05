Gustavo Bordet: "El respaldo a Bahl es unánime"

El mandatario elogió nuevamente la gestión del presidente municipal de la capital: "Hemos asistido una transformación, a una política pública con criterios como el desarrollo sociosanitario, los servicios, la inclusión y un conocimiento cabal de los problemas de la provincia. Tiene raíces entrerrianas, conoce la provincia, conoce cada municipio, cada comuna y cada junta de gobierno".

Para cerrar, Bordet aseguró que el encuentro de hoy tiende a "lograr los consensos para tener una propuesta electoral que nos permita ir a las elecciones", aunque destacó que "hay sectores con visiones diferentes y están los mecanismos habilitados". En ese sentido, dijo que se reunirá con Martín Piaggio, intendente de Gualeguaychú, el próximo lunes. El jefe comunal ha manifestado que quiere competir en unas PASO.

Bahl, por su parte, sentenció: "Lo de hoy es una muestra, desde la gestualidad, de la dirigencia. El gobernador fue hablando con todos y se fue sintetizando en una propuesta que tengo el orgullo, la humildad y la responsabilidad de encabezar. Estamos trabajando en una plataforma, tenemos un equipo y vamos a ser eficaces, como lo hemos sido en la Municipalidad de Paraná". Y agregó: "La realidad de ahora no es la que encontramos en Paraná en 2019, el gobierno provincial ha cumplido su contrato social, tiene equilibrio económico y financiero. Pero le vamos a dar una impronta para resolver lo que aún no se pudo".

"Va a ser una campaña intensa y de sacrificio, austera y fundamentalmente tengo la responsabilidad de seguir siendo intendente de Paraná, donde me siento muy acompañado. Nuestra propuesta tomará las riendas desde el primer día, no vamos a improvisar y vamos a estar enfocados en los problemas de la gente", finalizó el precandidato, que dijo que aún no está cerrado quién será su compañera de fórmula.