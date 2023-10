Gustavo Bordet: "Cuidamos el dinero de los contribuyentes"

"Es importante poner en superficie que en las campañas políticas se dicen muchas cosas que no condicen con lo que realmente está ocurriendo en la provincia. No por estar en campaña se pueden decir cosas falsas sobre la gestión”, afirmó Bordet. Precisó luego el superávit del gobierno provincial, que todas las obras públicas están en marcha y que la actualización de los impuestos provinciales se ubica por debajo del aumento de la inflación. “Como lo he dicho siempre, voy a gobernar hasta el último día de gestión, porque estamos dejando sentadas las bases para que la provincia pueda crecer y enfrentar los desafíos que vienen con total previsibilidad”, continuó.

Al finalizar, en el Centro Provincial de Convenciones, en la capital entrerriana, Bordet contó: "Tuvimos una muy buena reunión en la intercambiamos los distintos avances que se han producido en cada área del gobierno provincial, gracias a que tenemos una provincia con orden fiscal y financiero. Por ahí escuché decir que se había perdido el equilibrio en la provincia y eso es absolutamente falso. Si tomamos los números cerrando al 30 de septiembre, tenemos un acumulado de superávit total, en todo sentido, de más de 22.200 millones de pesos

"Le vamos a dejar a la gestión que venga un fondo de reserva que está ajustado a dólares. Así que si sube el dólar se mantiene el valor de ese fondo para poder hacer frente a los compromisos financieros para todo el primer semestre en cuanto a pago de deuda del año que viene, con una nómina salarial completa y habiendo pagado absolutamente todos los gastos de septiembre. Esto está garantizado", apuntó el gobernador. Y resaltó: "Este orden fiscal se debe a que cuidamos el dinero de nuestros contribuyentes pero también hay una provincia que tiene obra pública en marcha. No hay ninguna obra pública ni de viviendas, ni hidráulicas, ni de edificios escolares o de salud, paralizada. Estamos al día con todos nuestros proveedores, y estamos desarrollando programas para fortalecer, en tiempos difíciles, nuestras estructuras sociales atendiendo a todos los sectores de la sociedad que presentan mayor grado de vulnerabilidad".