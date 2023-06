Guillermo Moreno: "El kirchnerismo no existe"

Redes Bordet recordó a las víctimas de los bombardeos: "No es nuevo el odio en la política argentina"

"A (Javier) Milei le falta madurar. Está en la edad del pavo en economía, a la política le hizo bien. Lo rodearon los banqueros, le pusieron algo de tarasca y ya no le va a poner bomba al Banco Central", lanzó el exfuncionario nacional, actualmente enemistado con el armado del justicialismo orgánico, motivo por el que ha decidido participar por afuera. Y agregó al respecto: "La Juventud Peronista se burocratizó con la Cámpora, son todos chicos que andan con chofer. No expresan más la rebeldía, sino el status quo” .

"El kirchnerismo no existe. El que trabaja es peronista, el que hace que trabaja es radical y después siempre hay un cuñado", lanzó luego el dirigente, fiel a su estilo incisivo. Acotó a continuación, entre otras frases que "para armar un gobierno nacional necesitás alrededor de 5.000 personas", que "los radicales no tienen doctrina por eso arman un gobierno y siempre se les arma un lío bárbaro, y eso va a seguir pasando", que "el Frente para Todos no puede seguir llamándose así porque es una marca que fracasó" y que "(Horacio Rodríguez) Larreta y (Patricia) Bullrich son de la pandilla de (Mauricio) Macri". Pero aclaró: "Una cosa es Macri y su pandilla, y otra la pandilla. Son muy menores".