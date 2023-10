El director de la Aduana apuntó luego: "Nosotros no le mentimos a la gente, no vendemos 'espejitos de colores', no prometemos una dolarización, que no sólo es inviable sino que además es inconstitucional. Tampoco un recorte de 15 puntos del Estado, que no existe. Prometemos lo que se puede hacer. Nosotros le vamos a dar valor a nuestra moneda, vamos a hacer que la gente vuelva a creer en el peso". Y agregó: "Vamos a duplicar la exportación de soja y pasaremos a un superávit en materia energética de siete mil millones de dólares, por la finalización del gasoducto Néstor Kirchner y porque vamos a exportar petróleo a Chile".

