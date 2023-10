Guillermo Michel: "La gente no busca acuerdos de dirigentes, sino soluciones"

En su visita por Paraná para participar de la reunión encabezada por Gustavo Bordet para fortalecer la campaña de Sergio Massa , el titular de la Aduana, Guillermo Michel , reflexionó sobre la contienda electoral de cara al 19 de noviembre y afirmó: " La gente no busca acuerdos de dirigentes, sino soluciones del día a día . Entendemos que la gente va a votar con total libertad".

En esa línea, completó: "La ciudadanía tiene que decidir si va a dejar esto en manos de una persona como él con capacidad de gestión que trabaja todos los días o lo deja en manos de una persona con una personalidad que no puede sostener una entrevista televisiva en un medio amigo".

Al respecto, se pronunció: "Somos muy respetuosos del voto de la gente de Milei. Entendemos que están frustrados, que han ocurrido cosas que tenemos que mejorar en la gestión. Pero tenemos claro que la capacidad de Massa le va a permitir iniciar una nueva etapa en nuestro país".

En ese sentido, en el marco del encuentro con intendentes, planteó: "Con mucha humildad, tranquilidad y templanza, buscamos voto por voto para que nos acompañen en este proceso que se va a iniciar a partir del 10 de diciembre, que va a ser un gobierno de unidad nacional, donde los mejores de cada espacio integren el gobierno de Massa".

Consultado por dónde irán los votos de Patricia Bullrich, sostuvo: "No pensamos en qué va a ocurrir con esos acuerdos que se hacen a la madrugada y de espaldas a la sociedad, entre dirigentes. Hay que respetar el voto de la ciudadanía. Respetamos el voto que acompañó a Milei porque es un voto de personas que están frustradas y no le han salido las cosas; sabemos que tenemos mucho para mejorar. Respetamos el voto de Bullrich y el voto radical, pero no creemos que esto se arregle a nivel de cúpulas de dirigentes".