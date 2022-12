Gualeguaychú: Martín Piaggio cerró el año político con un masivo acto

El intendente luego de saludar y agradecer la presencia en el estadio, reflexionó sobre la victoria electoral del 2015, que se dio con una diferencia de 208 votos y cómo luego de 4 años de gestión fue reelecto por la máxima diferencia histórica en la ciudad, sumando el 65% de los sufragios. “Ese resultado para nosotros nunca fue un cheque en blanco, siempre fue una enorme responsabilidad”, afirmó el mandatario.

“Quiero empezar por la idea central, por el principio: la salud comunitaria como derecho garantizado a la gente en todos los barrios. Lo que nosotros teníamos eran sueños, y cuando empezamos a entender que el camino tenía que ser ese, a ver que con voluntad política se podía lograr una revolución en la salud, en materia de políticas sociales para que nadie se quede atrás, que podamos generar igualdad de oportunidades, lo hicimos”, señaló el intendente.

Martin Piaggio Acto Gualeguaychú.jpg

Indicó además: “Decidimos trabajar para garantizar derechos como el eje central de nuestras políticas. Gobernar para tener una sociedad siempre saludable”. En ese sentido, se refirió a las políticas ambientales: “Cuando hablamos de ambiente, no son definiciones grandilocuentes. Para implementar políticas ambientales hay que tener un posicionamiento para discutir y luchar contra los grandes intereses, y Gualeguaychú lo consiguió. Hoy estamos discutiendo una nueva forma de producción que pone a las personas en el centro, no estamos al costado del modelo productivo, pero no puede ser a expensa de nuestra vida, de la salud de nuestros abuelos, de los gurises, las embarazadas, de sacrificar los ecosistemas, lo más sagrado que tenemos. Es con ellos adentro, que no nos engañen con falsas dicotomías, no estamos en contra de nadie”, afirmó Martín Piaggio.

En otro tramo, el intendente de Gualeguaychú se refirió al valor de la tierra. “¿Cuánto cuesta (un terreno)? Cuesta lo que cada familia puede pagar. Se podía, con el Banco de Tierras Municipal y con el programa Tu Primer Terreno, hoy hay vecinos y vecinas que ya están construyendo sus casas”.

En cuanto al servicio de agua potable, Martín Piaggio afirmó: “No se puede dormir tranquilo, si hay familias que aún no pueden tener el servicio. Con el plan municipal de agua potable, ya duplicamos la cantidad producida y con las inversiones en marcha garantizamos acceso en toda la ciudad”.

Política y poder real

Martín Piaggio sentó posicionamiento sobre la política y el poder real: “No hay que robar, no hay que mentir, pero fundamentalmente no hay que ser flojo con los poderosos. Las democracias formales no pueden resolver los grandes problemas de la humanidad, la paz, el cambio climático, la desigualdad, pero tampoco los problemas de la gente, el acceso a la tierra, al techo y al trabajo, la participación. Hemos demostrado que se puede transformar, de abajo hacia arriba, con convicción. El poder real, el poder que gobierna, necesita sociedades idiotizadas, necesitan que andemos separados, que andemos pensando en uno mismo, y sobre todo necesitan gobernantes dóciles”.

Martin Piaggio Acto Gualeguaychú2.jpg

Para concluir el intendente expresó: “Tenemos un equipo hermoso para seguir transformando la ciudad. Estas son épocas para poner, no para pedir, no se necesita plata, necesitamos poner voluntad, necesitamos poner convicciones, necesitamos poner energía, necesitamos luchar por la gente que todavía espera, necesitamos luchar en Gualeguaychú y en toda la provincia para el futuro más inmediato. Algunos me preguntan qué vacuna tengo, y les digo que tengo una vacuna moral, una vacuna ética, una vacuna del trabajo que me enseñaron mis padres. Para seguir transformando, hay que unirse, no hay que dejar al poder que está detrás nos voltee los sueños. Vivamos buscando la unión porque todavía hay mucha gente por la cual hay que seguir peleando, no bajemos los brazos, a seguir luchando porque hay futuro porque hay un proyecto, hay esperanza”.