Giano presentó a sus candidatos en Concordia: "Somos lo nuevo, con ideas y propuestas nuevas"

Por su parte, Fabiana Leiva, compañera de fórmula, habló del orgullo que representa su postulación como vice intendenta y afirmó: "la experiencia de Ángel, su transparencia, sencillez, humildad y su calidad humana me dan la garantía. Merecemos un gobierno que escuche a sus ciudadanos, que promueva el diálogo y que trabaje incansablemente para mejorar la calidad de vida de todos. Estoy aquí para comprometerme con ustedes, para ser su voz en el gobierno local y para trabajar sin descanso por el bienestar de nuestra comunidad.

Seguidamente, entre aplausos y calor militante Giano, presentó e invitó a subir al escenario a las y los precandidatos a concejalas y concejales Miguel Stebagner, Griselda Gabriela Jachú, Facundo Ruiz Díaz. Ermelinda Diettrich, Maximiliano Acevedo, Alicia Maldonado, Alexis Lambert, Carolina Fontana, José Antonio Valdez, Rosana Beatriz Godoy, Ernesto Ricardo Lagraña, Etelvina Silveira y Walter Martínez quienes expresaron sus ideas y propuestas.

En este sentido, Giano resaltó que la lista "reúne personas y militantes comprometidos con Concordia, con el trabajo, con la educación, con la salud, con la producción, con el trabajo social, gremial y con la participación ciudadana. Y agregó "es una lista del consenso, producto del acuerdo, del abrazo entre distintos sectores de Concordia que sienten que las y los concordienses podemos vivir mejor, y coincidimos en que juntos podemos hacerlo, porque tenemos experiencia de trabajo, trayectoria y resistimos al archivo."

"Quiero agradecer de corazón a aquellos que se sumaron y nos dieron todo el apoyo, al compañero y amigo Walter Doronzoro, a la familia de la UOCRA, a la Agrupación 17 de Octubre con Carlos Sotelo y a la familia de UPCN, al compañero Néstor Loggio y compañeros del Frente Social Patria Nueva,a los y las compañeras del Frente Patria Grande, Sebastián Bergallo, a Marcela Sbresso, a la Asociación de Pastores Unidos de Concordia y a su referente el pastor Daniel Ozuna, a la Agrupación Nuevo Encuentro, al partido Entre Vecinos, a Diego Labeque Drewanz, a Cristina Guitar y a tantos otros referentes sociales, emprendedores, comerciantes, empresarios, militantes y dirigentes presentes", dijo Giano.

En sus palabras finales, el precandidato a la presidencia municipal invitó a las y los presentes a sumarse al proyecto nuevo con ideas y propuestas nuevas: "Me honra que me acompañen, los y las necesitamos. Los convoco a ir casa por casa, barrio por barrio con el mayor de los esfuerzos porque hay mucho por hacer Y señaló que "con este equipo, de la mano de los compañeros Gustavo Bordet, Adan Bahl, con mi compañera de fórmula, esta gran lista de personas nuevas y con ustedes, me juego el campeonato de mi vida".

Con este acto multitudinario, Angel Giano y la Lista 311 "Concordia lo siente!" se preparan para un intenso periodo de campaña, convencidos que tienen un proyecto para construir una Concordia mejor, donde cada persona pueda prosperar y vivir dignamente.