Gerardo Morales: "Estamos muy lejos de Javier Milei"

El gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR) a nivel nacional no se bajó oficialmente aún de la carrera presidencial y sostuvo que "el radicalismo tiene un programa que está bastante acordado con equipos de Lilita Carrió, del peronismo y del larretismo dentro del PRO . Tenemos un programa de gobierno que es el que van a cumplir nuestros legisladores". " Estamos muy lejos de Milei, hay que tener cuidado con eso ”, añadió.

Posteriormente, se refirió a las expresiones de Patricia Bullrich sobre un posible acercamiento con el referente de La Libertad Avanza: "¿Para qué quiere hacer una alianza con Milei, para privatizar la educación pública o habilitar la venta de armas o reglamentar la venta de órganos?". "¿Qué se va a acordar con Milei? Esos son algunos de los puntos cruciales que no compartimos, no son puntos secundarios del debate que nos va a cruzar durante toda la campaña. Ese es el debate, no la descalificación", consideró.

Además opinó sobre sus cruces con la precandidata presidencial: "A Patricia Bullrich le dije que tenía que bajar una cambio con relación a las cosas que venía diciendo, a descalificaciones. Primero empezó con Horacio Rodríguez Larreta, después me metió a mí y lo que tenemos que lograr desde Juntos por el Cambio es un debate de ideas con respeto". "Juntos por el Cambio tiene que pararse en el centro", opinó.

"El criterio tiene que ser amplio, tenemos que seguir sumando hasta el minuto final en que nos toque hacernos cargo del Gobierno si el pueblo así lo decide. No hay que tener una mirada mezquina ni especulando", dijo Gerardo Morales con respecto a la ampliación del espacio y celebró la incorporación de José Luis Espert: "Nos agrega bastante en la elección de la provincia, que es muy difícil".