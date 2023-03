Gabriela Lena cuestionó el discurso del Presidente: "Optó por profundizar la grieta"

Por otra parte, la legisladora entrerriana entendió que Fernández “describió un país que no existe. Porque no habló de este país real en el que la inflación está destruyendo el salario de todos los argentinos, el de la desigualdad y la pobreza. Habló de siembras récord y no mencionó que todo eso es gracias al esfuerzo de los productores y a pesar del gobierno. Nada dijo de la fatal sequía que castiga al campo”.