Francisco Morchio: "Hay que apurar el trámite de la ley"

El diputado nacional entrerriano Francisco Morchio (Juntos por el Cambio) dialogó con AHORA en el marco del tercer día de discusión de la Ley Ómnibus en la Cámara Baja. El legislador resaltó que es necesario agilizar el debate y votar la norma rápidamente. El dirigente adelantó que votará a favor en general, pero con disidencias en particular.

El dirigente entrerriano resaltó que acompañará en general, pero no en todos los casos en particular: "Algunas se han modificado. Es un proyecto muy amplio, incómodo para cualquier legislador. Hay cosas urgentes y otras no tan importantes. Es todo muy dinámico y depende del diálogo del gobierno nacional".