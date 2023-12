Fernando Cañete: "No sé si el IOSPER va a poder soportar una nueva devaluación"

“Los que más impactan son cuatro: hay dos que cuestan 275.200 dólares, que con un dólar a 300 se pagaba a 100.585.600 pesos pero con el dólar a 820 se fue a 225.664.000 pesos; otro medicamente que costaba 149.384 dólares que se pagaba en 54.599.914 pesos, se fue a 122.495.019 pesos; y otro de 203.676,51 dólares se pagaba 74.443.764 a cotización de 365 y se terminó cancelando en 167.014.738 pesos. Con esto se propuso la posibilidad de un mayor descuento y en algunos casos se pudo resolver a un dólar de 650 o 700 pesos dependiendo de la negociación, y se trató de cancelarlo en dos veces. Lo que se nos viene encima son implantes cocleares, bomba de insulina, procesador de habla que todo está en dólares, y eso ha sido bastante impactante para nosotros que veníamos con una inversión de aproximadamente 966.000 dólares por mes que representaban 353.000.000 de pesos y se fueron a 792.000.000 de pesos, lo que significa que la devaluación implica una inversión extra de 439.000.000 de pesos”, puntualizó.

Y agregó que “esto lo que hizo fue replantear con los prestadores la posibilidad de seguir manteniendo el servicio y hasta el momento lo hemos logrado, en parte gracias a la política que se venía instrumentando del pronto pago y del acercamiento con las entidades, de poder otorgar en el año –incluido el aumento del 15% de enero- un incremento arancelario de 164,7% mientras la inflación a noviembre es 148%. Esto motivó que podamos seguir reforzando esta idea de mantenernos como socios estratégicos para seguir brindando el servicio y que ellos puedan seguir cobrando”.

Remarcó que “el pasado viernes la Federación Médica presentó la facturación de los 2.200 representados que tiene por un total de 629 millones de pesos y hoy en el transcurso de la mañana se cancelará esa facturación correspondiente a noviembre. Esto es lo que nos fortalece y nos permite seguir manteniendo este vínculo garantizando la prestación del servicio para nuestros afiliados”.

En este contexto admitió que “la preocupación por lo que viene es mucha porque según algunos informes de macroeconomía, todo apunta a que dentro de dos o tres meses puede haber una nueva devaluación”. “Nosotros soportamos muy bien la devaluación de agosto que fue del 22% y con esta última nos tuvimos que sentar y acordar con los prestadores a resolver la patología de los afiliados y después, de última, analizar nosotros en una reunión política de qué manera seguimos avanzando. No sé si vamos a poder soportar una nueva devaluación porque vamos a necesitar muchos más recursos para tener que cubrir, tal vez, menos cantidad de prestaciones”, analizó.

Agregó que “teníamos previsto cerrar el año con liquidez, una disponibilidad más que interesante. Tenemos un ingreso mensual de 6.500 millones de pesos y teníamos como reserva un mes de recursos, pero eso se licuó por la devaluación. Lo que tenemos que hacer es reacomodar nuevamente todo nuestro nivel de prestaciones para seguir por lo menos cumpliendo con los prestadores. En pesos hoy en día no podemos hacer otra cosa que no sea un plazo fijo y tratamos de que los recursos que llegan desde la provincia distribuirlos de la mejor manera entre nuestros prestadores”.

Por otra parte, reveló que “desde que asumió Rogelio Frigerio no hubo ningún contacto ni diálogo con el gobernador ni con nadie del gabinete, pero es lógico, es entendible porque tiene todo un reacomodamiento que hacer y entiendo que en cualquier momento habrá una reunión”.

Finalmente, sobre la posibilidad de tomar más afiliados, Cañete señaló que “momentáneamente está cerrada la inscripción de fondo voluntario que son personas que no son trabajadores del Estado que se puedan incorporar a la obra social, pero en función del escenario existente con mucha gente que dejará las prepagas, venimos conversando dentro del directorio de ver la posibilidad, en un futuro no muy lejano, de poder tener algún tipo de apertura para aquellas personas que tienen poder adquisitivo pero no llegan a cubrir una prepaga y establecer un valor para que se puedan afiliar. Es un análisis que se debe hacer, porque sería otro ingreso para la obra social y tenemos muchos pedidos para incorporarse de personas que no son trabajadores del Estado”.

