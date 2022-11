Fabián Rogel competirá por la Gobernación de Entre Ríos

" El radicalismo fue once veces gobierno en esta provincia . El partido que represento tiene una larga trayectoria en la gobernabilidad de esta provincia. Once veces gobierno es un cartel de presentación", comenzó planteando Rogel, quien defendió la historia del partido por encima de las alianzas actuales.

En términos personales, planteó: "Hace 40 años me he preparado, conocimiento, estudiando, viendo la provincia. Haber sido diputado y presidente de bloque, diputado nacional y vicepresidente del bloque, presidente del bloque de convencionales constituyentes que redactó la Constitución, me da la sensación de que además de lo mental, del estudio y que sabe lo que se debería hacer en esta provincia, está en condiciones de ponerse a la consideración pública".

Internas

Consultado por la posibilidad de que Pedro Galimberti también se anote para ser precandidato por el partido, respondió: "Todo el mundo tiene derecho a jugar una propuesta. Estos 40 años de democracia que vamos a festejar el año que viene, ameritan que haya oferta electorales donde le digamos a la gente qué pensamos hacer". "Ojalá que haya muchos candidatos y muchas propuestas", enfatizó.

En otro orden, se mostró crítico respecto de la coalición en Cambiemos -primero- y Junto por el Cambio -después-: "No nos fue bien en esta alianza respecto de que firmamos una alianza casi contractual, donde no hubo programa, no hubo propuestas, nada por escrito y así nos fue cuando fuimos gobierno a nivel nacional. En Entre Ríos la situación es distinta. Estas 11 veces que fuimos gobierno ameritan que estemos en condiciones", consideró.

En otro orden, Rogel también se refirió a Rogelio Frigerio, precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos. "Tengo excelente relación. Es un hombre que ha ocupado cargos importantes como haber sido ministro del Interior. Estamos en esta construcción. Yo voy a ser candidato por la Unión Cívica Radical. Tengo méritos, no los personales sino del partido que represento. El pueblo va a resolver quién le parece que lo puede gobernar en esta provincia", afirmó.