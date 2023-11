Escándalo: imputan a asesor de Javier Milei por amenazas y violencia de género

La denuncia fue realizada por Laura Vázquez, quien asegura que Juan Nápoli, excandidato a senador nacional y asesor de Javier Milei, la extorsionó para no sacar a la luz el vínculo entre ambos. Dijo que le ofreció dinero para no revelar el amorío. Además aseguró que fue él quien filtró los audios que complicaron a Carlos Melconian.

La denunciante, de profesión abogada, dio detalles de la denuncia en su cuenta de Instagram: "La denuncia ya está hecha, Todo va a salir a la luz. Y la gente va a ver que vos me ensucias para salvarte vos a las pruebas me remito como abogada. Es cuestión de esperar".

Vázquez, según publicó Ámbito, ratificó ante la justicia que Juan Napoli la amenazó para no sacar a la luz un viaje que habían compartido semanas atrás y donde asegura que mantenían una relación amorosa. En septiembre lo acompañó en un viaje a Nueva York, cuando se sumaron a la comitiva de Javier Milei en búsqueda de inversiones y dólares para el plan de dolarización. El mismo quedó evidenciado por la mujer, quién subió varias fotos y videos a su cuenta personal de Instagram.

"Yo tuve una relación amorosa con Juan", detalló la denunciante con Jorge Rial en Argenzuela y contó qué Nápoli la invitó al bunker de La Libertad Avanza el pasado 22 de octubre, cuándo la familia del asesor económico también estaba ahí. También reveló que el excandidato a senador le alquiló un departamento frente a su propia casa familiar porque quería "tenerla cerca".

Los chats de Juan Napoli con insultos y extorsión a su amante

Las imágenes viralizadas muestran una conversación de Domínguez con Nápoli, donde el dirigente de La Libertad Avanza (LLA) señala que su esposa "ya sabe todo". "¿No entendés nada? Mejor que empieces a entender, yo no tengo ningún problema, así que mejor que me digas de quién es ese número porque si no lo voy a encontrar yo y va a ser peor", le advierte.

Tanto el asesor económico como su esposa se dirigieron con amenazas e intimidaciones hacia la abogada: "El problema claro que sos vos. Porque yo le conté todo y sabe todo. La están volviendo loca con mensajes, y me lo vas a pagar. Atendé cagona el teléfono, te voy a meter a vos por hija de puta. Jodeme a mí, no la jodás a ella, hija de puta. No quiero que le mandes más nada porque ya sabe todo, y no quiero que se sienta mal".

"La concha de tu madre borrá todo lo que tenés en Instagram, borrá todas las fotos mías. Ya me las vas a pagar, quedate tranquila", concluyó.

En otra de las conversaciones, el asesor económico, quien aseguró haber contratado servicios de prostitución, reconoce a Vázquez como "su novia".