Entre Ríos: Senado aprobó la emergencia en la obra pública.

Emergencia en la obra pública de Entre Ríos: las voces en el Senado

Al respecto la senadora y presidente de la Comisión de Obras Públicas, Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos) expresó: “El gobernador manifestó que era necesaria esta ley para poder cumplir con algunos compromisos que están pendientes con empresas de los que tenemos con diferentes obras, a la provincia de Entre Ríos. Nosotros vamos a dar esta herramienta que necesita para que eso se pueda solucionar y confiamos en que los meses que vienen por delante veamos en nuestros departamentos que las obras puedan continuar”.

Por su parte, el senador Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos) se refirió a que “la base de la reforma, atendiendo al mensaje del gobernador, se concentra en la imposibilidad financiera de afrontar por parte de la provincia el volumen de deuda y de vencimiento que se están generando en estos momentos”.

Además, manifestó que los objetivos es la misma “no es solamente cuidar las finanzas de la provincia y permitir un marco de renegociación de la obra pública y de los contratos sino también tiene que ver con la protección a nuestras empresas de construcción” y valoró “el acompañamiento que puede haber del entorno de la oposición para que se pueda crear un marco de discusión” y manifestó el deseo de que” prontamente podamos estar reactivando toda la obra pública de la provincia”.

En la misma línea, el senador y presidente del bloque Más Para Entre Ríos, Martín Oliva (Uruguay) expresó que “en el interior de nuestro bloque se ha generado un marco de discusión, no toda la que debería darse en el marco de un tratamiento sobre esto” y manifestó que “a mi espacio le endilgaron falta de transparencia, muchas veces, y me parece que hacer contrataciones, y hacer de manera directa, y no con los mecanismos administrativos e institucionales que tiene nuestra provincia, es un sesgo a eso que se quiere llevar adelante”.

No obstante, señaló que “en estos primeros 100 días, que hemos acompañado todos y cada uno de los instrumentos que han sido solicitados, la escucha de los grandes actores, y reconociendo que no toda la información solicitada nos llegó, siempre creemos necesario acompañar”.

Fuente: APF