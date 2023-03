Enrique Cresto: "La manera de tener un triunfo contundente es a través de las internas"

Además, expresó que “estamos convencidos que Bordet va a tener criterio” y que el "PJ tiene hombres y mujeres muy valiosos. Hoy el peronismo entrerriano está muy desmovilizado y la forma de movilizarnos es conversar entre las partes. Yo tengo la mejor relación con todos. Si miramos la interna de Juntos por el Cambio es distinta. Por ejemplo, Pedro Galimberti de la UCR no tiene nada que ver con Rogelio Frigerio. En nuestro caso no va a haber enfrentamientos porque tenemos un núcleo de coincidencias muy importante. Podemos tener internas fortaleciendo los territorios y teniendo un gran acuerdo de gobernabilidad en la provincia. Sabemos lo que se hizo bien y lo que falta", expresó.

Asimismo, recordó que el peronismo tuvo la capacidad de “tomar una provincia incendiada en el 2003 donde la Alianza dejó una deuda que era dos veces y medio mayor al presupuesto nacional de la provincia. Ahora la deuda no va a superar el 30% del presupuesto de la provincia, pero también con las cuentas y finanzas en orden, con una provincia viable”.

“Nos queda por trabajar con la deuda de la Caja de Jubilaciones, el Iosper, los caminos de la producción, tener energía barata para los entrerrianos. Nos quedan cosas por hacer, pero tenemos la capacidad de hacerlo. Sabemos lo que pasa cuando gobiernan nuestros adversarios o aquellos que pregonan un discurso de ilusiones”, lanzó el Intendente de Concordia.

El intendente de Concordia, Enrique Cresto y la interna del PJ en EDDC. Ahora Cero Radio

En tanto, se mostró elogioso con las gestiones de sus pares de Gualeguaychú y Paraná. Dijo que “hemos visto lo que hizo Piaggio, lo que ha hecho Bahl; lo que es Laura como Vicegobernadora, con una agenda provincial muy importante; y Juan José Bahillo que hoy es Secretario nacional y hoy está luchando por los intereses de los entrerrianos”.

“La manera de tener un triunfo contundente es a través de las internas”, dijo Cresto es una clara definición política y agregó: “Es una instancia que fortalece y eso lo vimos en las legislativas cuando yo fui el candidato del consenso”.

“Hay Intendentes que no quieren internas, que no quieren problemas pero tienen que entender que hoy en la provincia estamos en una situación que como partido no nos sobra absolutamente nada y acá hay un importante sector del peronismo que está desmovilizado y que realmente quiere ayudar y no se le está dando lugar. Creo que es muy importante darle lugar a las minorías; eso mismo lo habló el Gobernador. Hay que generar el consenso”, resumió Cresto.

“Nuestra idea es plantear el pegado cruzado en las listas. Pero más allá de eso, cada candidato tiene su llegada diferente y eso le sirve a los intendentes. Nosotros estamos en condiciones de armar en todos los territorios porque tenemos muchas agrupaciones que nos acompañan”, indicó el referente de Concordia, quien además adelantó que Bordet va a esperar hasta último momento para anunciar la fecha de las elecciones porque Argentina “es muy dinámica, no hay que apurarse”.