Adán Bahl: "Cuando se trabaja todos los días no hay grietas"

Adán Bahl , intendente de Paraná , abrió este martes el Período Legislativo 2023 del Honorable Concejo Deliberante -HCD-. El acto se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Paraná. " Cuando se trata de ir para adelante, no hay grietas. Cuando el objetivo es mejorar y se trabaja todos los días buscando esa mejora, no hay divisiones ", reflexionó.

Sobre ello, puso en valor las diferentes obras y señaló que hay más de 150 proyectos en marcha. "La característica común que tienen las obras que planificamos y desarrollamos es la de constituir respuestas estructurales. Trabajamos en los cimientos, no en el maquillaje", valoró.

A la hora de rendir cuentas, el jefe comunal destacó: "Desde el inicio, impulsamos el desarrollo del Parque Industrial, a través de un plan que incluye importantes obras de infraestructura, mayores servicios y estímulos fiscales".

Por otro lado, anunció: "Vamos a ser el primer Municipio productor de energías renovables de la provincia. Tenemos la responsabilidad de cuidar el planeta y dejarles a nuestros hijos un mundo que puedan habitar. Desarrollar fuentes de energías limpias es una decisión en ese sentido".

Del mismo modo, comunicó: "Queremos que los jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de vida en nuestra ciudad. Para eso es fundamental garantizarles fuentes de empleo. Este año, vamos a dar un salto cualitativo: con financiamiento del gobierno provincial, vamos a construir PARANÁ DC". Además, hizo hincapié en las distintas políticas para impulsar a los emprendedores y la generación de empleo joven a través de distintos programas. "El año pasado, 420 jóvenes paranaenses encontraron trabajo gracias a esas políticas", valoró.

En otro orden, puso el foco en la Paraná turística. "La política de generación de una agenda permanente de eventos de calidad atrae visitantes e invita a los vecinos a quedarse. Asimismo, acompañamos eventos y campeonatos deportivos, grandes atractores de turismo, y continuamos diversificando la oferta turística local", afirmó. "El Islote Curupí y el Bus Turístico son productos muy valorados. En términos de infraestructura estamos terminando la Peatonal que, junto a las plazas céntricas, son la carta de presentación de la ciudad", agregó.

Adán Bahl también se explayó sobre los programas culturales para la ciudad, entre los cuales se destaca la Fiesta Nacional del Mate.

"Vamos a seguir haciendo. No vamos a parar ni un día. No hay tiempo que perder", insistió.

En este contexto de elecciones 2023, además, expresó: "Soy consciente de que arranca un año electoral y empezarán las campañas sucias, las críticas feroces, los ataques personales. A mí no me van a encontrar en esa. No vamos a distraer un segundo de energía en nada que nos aleje de la responsabilidad que nos dieron los vecinos, que es gestionar con honestidad y eficiencia una municipalidad que estaba fundida y que hoy funciona".

Finalmente, remató: "Defendamos lo que conseguimos con esfuerzo. Y sigamos trabajando juntos con un horizonte común, para que todos, absolutamente todos, sintamos orgullo de ser paranaenses y entrerrianos".