Con fuertes críticas a la Corte, Alberto Fernández habló ante la Asamblea Legislativa

Y agregó: "La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judiciables y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas".

Además, Fernández se refirió a la polémica por el Consejo de la Magistratura. "Si la reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado -en el Congreso- y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio", aseveró.

"En 2023 volveremos a crecer y completaremos tres años seguidos de crecimiento ininterrumpido desde 2008. Crecimos en la actividad industrial con una suba durante 15 meses", indicó, al hablar de la situación económica.

"Tanto el ministro de economía como yo no necesitamos al FMI para saber que debemos lograr el equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit. El equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones, ya que si no generamos divisas no vamos a poder sostener nuestra actividad económica", afirmó.

Asimismo, sostuvo: "Cumplimos con las pautas fiscales que nos propusimos, reduciendo el déficit fiscal que se ubicó en el 2,4% del PBI. La alta inflación que todos sufrimos es un factor central de desorganización de nuestra economía. Constituye un problema estructural y estamos abocados a reducirla sin generar incrementos en los niveles de pobreza o frenos en el crecimiento".

Además, pidió "defendamos nuestro patrimonio", al referirse a los cuestionamientos que reciben empresas públicas como YPF y Aerolíneas Argentinas. "Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés por la condiciones de vida de los argentinos, a los que estas empresas ayudan", aseveró.

"Durante 2022 se otorgaron bonos a personas entre 18 y 64 años cuya realidad por falta de trabajo y condiciones socio familiares de gran vulnerabilidad los ponían en situación de alto riesgo. Nosotros creemos que la mejor política social es crear trabajo. Pero también sabemos que existen situaciones y necesidades impostergables y que el Estado debe estar presente para dar las debidas respuestas. No vamos a dejar solo a ningún compatriota que esté pasando un momento difícil", agregó.

En ese sentido, destacó el Programa Potenciar Trabajo. "Trabajamos para que todos los beneficiarios puedan encontrar los esquemas de contraprestación que más se adecuen a sus necesidades", indicó.

image.png Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, juntos en la apertura del Año Legislativo.

Por otro lado, habló del atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y pidió a la Justicia que profundizara la investigación del ataque. "Les pido que actúen con la misma premura con la que se archivan causas contra jueces y empresarios poderosos", sentenció.

De esta manera, el presidente dejará inaugurado el nuevo año parlamentario en una ceremonia en el recinto de la Cámara de Diputados.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la encargada de los rigores formales del acto y de recibir al mandatario en la explanada del Palacio Legislativo de la avenida Entre Ríos, para luego escoltarlo al salón Azul del Senado para la firma del libro de actas.

