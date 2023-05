Emilio Jatón confirmó que va por la reelección en Santa Fe

Tras su anunció, se refirió a su frase "estoy un poco cansado" que dijo el pasado lunes 1 de mayo antes de ingresar a la Legislatura , esperando por el discurso de apertura un nuevo período de sesiones ordinarias: "Yo quiero descartar la frase porque no existe cansancio. No pongan en dudas mis energías".

"Lo que yo digo cuando me referí al cansancio es del agobio que nos produce todos los días proyectar, programar, mirar y que todo vuelva hacia atrás. Que todos los días tengamos que enfrentarnos con los mismos problemas. No es físico ni falta de energía porque los objetivos que tenemos para cambiar esta ciudad son ampliamente mayores que cualquier cansancio. Tenemos la energía suficiente y el plan para afrontar cualquier proceso", dijo Jatón. Y agregó: "Yo creo que lo comparto con todos los santafesinos, hay un agobio de levantarnos todos los días y encontrar una situación que no cambia y eso nos pasa a todos, pero que quede bien en claro que estamos preparados para afrontar cualquier transformación".

"No tiene que ver con la gestión sino con lo que nos pasa a todos los argentinos y que es que no podemos planificar un futuro cuando no tenemos la certidumbre para poder tomar decisiones. Hay decretos, convenios y el dinero no llega. Hay proyectos y expresiones de los vecinos y eso produce un agobio diario pero eso no quita, sino que da más fuerzas".