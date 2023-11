Elon Musk celebró el triunfo de Javier Milei

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elonmusk/status/1726377537259925795&partner=&hide_thread=false Prosperity is ahead for Argentina — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2023

Musk no dudó en suscribir el posteo, al que agregó el comentario “Prosperity is ahead for Argentina”, traducible como “Hay prosperidad para la Argentina”, una suerte de augurio muy positivo.

También el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, celebró el triunfo del candidato libertario con una simple imagen de una cadena rota, palomos al vuelo y la simple palabra, “Libres”. La imagen remite también al pasaje del Himno Nacional sobre “el ruido de rotas cadenas”.