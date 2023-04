Elisa Carrió: "Macri no quiere estar en Juntos por el Cambio, quiere estar con Javier Milei"

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió lanzó críticas a Mauricio Macri y afirmó que el ex presidente "no quiere estar en Juntos por el Cambio, quiere estar con Javier Milei".

Al salir a intensificar la interna del frente opositor, la ex diputada nacional afirmó que le parece una "injusticia" que digan que no está apoyando a Juntos por el Cambio este año, y expresó: "Apoyé al gobierno de Macri, pese a no estar de acuerdo con muchas cosas de su gestión".