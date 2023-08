Elecciones 2023: se bajó un precandidato a la Presidencia

El dirigente explicó que existieron irregularidades en la impresión de boletas de las tres fórmulas que se presentaban por el Frente LiberAr. Pese a las demandas de la jueza electoral, el partido no las presentó ni en el plazo final ni en la prórroga. "El presidente del partido se quería quedar con la plata. Esperemos que la jueza no se la asigne ”. “El negocio de ellos es que vos vas de candidato, él cobra los millones de las boletas, y el negocio es muy rentable ", precisó.

Según lo establece la ley electoral nacional, el Estado -a través de la Dirección Nacional Electoral- tiene que disponer de fondos para entregar a cada línea interna de cada partido, para garantizar que ningún dirigente deba bajar su candidatura por no contar con el dinero suficiente para alcanzar los requerimientos oficiales. Para la impresión de boletas, se envía un monto equivalente a la cantidad de votantes del padrón electoral (35.815.436 personas), estableciendo como referencia un costo de $2,92 por boleta.

“La ley permite esta trampa en el sentido de que los partidos se van oxidando y los personajes que quedan no son políticos. Entonces, la ley tendría que obligar a que los candidatos puedan tener sus estructuras partidarias”, sostuvo Julio Bárbaro en AM 750, y analizó que “la lista única ya sacaría el curro de la multiplicidad de listas. A mí me llamaban personas para armar listas y prenderlas a la mía”.

Finalmente entendió que “hay gente que se ha quedado con partidos como quien compra departamentos. Ya le había pasado a José Luis Espert, a Amalia Granata. Le pasó a un montón de gente”. En ese sentido aseguró que “lo mío era testimonial, yo no tengo nada" y pidió que es importante que se "ayude a terminar con esta historia de los partidos que se alquilan".