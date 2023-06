Elecciones 2023: Massa y Scioli sellaron la unidad

"No me importa perder la vida"

El ex gobernador bonaerense, quien vio frustradas sus intenciones de competir por la Casa Rosada, arribó al Palacio de Hacienda a las 12 y fue recibido en la puerta de ingreso al edificio por el propio líder del Frente Renovador .

"¿Qué hacés, papá?", saludó Scioli al postulante presidencial, con quien analizará tanto aspectos vinculados a la relación bilateral con Brasil como temas de la campaña electoral.

El encuentro duró cerca de una hora y media y se dio luego de que el ex motonauta se reuniera el pasado miércoles con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en el Senado.

"Soy una persona de alto sentido de la responsabilidad", sostuvo Scioli tras su paso por el despacho de la titular del Senado y al ser consultado sobre cómo estaba la relación con el presidente Alberto Fernández, luego de que en su entorno hablaran de "traición".

Del albertismo prefirió no opinar, y se limitó a hacer una breve definición de la charla con la vicepresidenta, en la que hablaron "de todo".

Luego, la ex mandataria publicó una fotografía oficial del encuentro y destacó la relación que los une y el "respeto de siempre".

"Recién en mi despacho del Senado junto a Daniel Scioli, embajador argentino en Brasil. Nos conocemos desde hace mucho tiempo... Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales", sostuvo Cristina Kirchner.

Y continuó: "Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer".

La fotografía de Cristina Kirchner y Scioli muestra que la relación entre ambos resistió al cierre de listas y que las críticas de ambos sectores se apuntaron a la Casa Rosada.