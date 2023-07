Elecciones 2023: Lucía Varisco lanzó su campaña en Paraná

" Siento un especial orgullo porque quienes me acompañan en este desafío , además de su integridad humana que realmente representan distintos sectores de la sociedad, distintas áreas, cada uno con su profesión, su quehacer, incumbencias e incluso ideologías que van a ser una muestra de lo abierto y lo inclusivo que va a ser nuestro futuro gobierno", resaltó Varisco.

lucia varisco presentacion parana.jpeg

A su turno, Fouces resaltó: "Soy nacido, criado y vivido toda mi vida en Paraná y siempre he estado muy atento al ritmo del desarrollo de la ciudad. Entiendo que es un momento que necesita Paraná atender un montón de circunstancias y situaciones que no se tienen atendiendo y que han hecho que en momentos tan difíciles como los que se están viviendo, donde hay un montón de ciudadanos que no la están pasando nada bien, hay que empezar por el primer escalón que es por la Municipalidad, que es el primer lugar que tienen las personas para venir a plantear sus necesidades".

Presentación de la Lista de Lucía Varisco como precandidata a intendenta de Paraná

Cabe señalar que en estas Elecciones 2023, Varisco compite en una interna con otros cuatro precandidatos del espacio: Emanuel Gainza, Ayelén Acosta, Fernando Sibulofsky y Jorge Izaguirre.