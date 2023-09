Elecciones 2023: Juan Pablo Poletti será el próximo intendente de Santa Fe

Desde el búnker de Unidos para Cambiar Santa Fe en la capital provincial, expresó: "Hace 160 días decidí dejar la dirección del hospital Cullen y comprometerme con una candidatura que hoy, gracias a los vecinos, me hace ser electo intendente de la ciudad de Santa Fe".

En este sentido reiteró: "Lo dije y hoy lo digo con la responsabilidad que me dieron los vecinos. Me involucraba para intentar cambiar la manera de hacer política. Le prometí a mis hijos que no iba a cambiar. No voy a cambiar y voy a dar todo para cambiar la manera de hacer política, donde los vecinos siempre van a estar primeros".

"En Unidos fuimos un equipo, somos un equipo y lo vamos a seguir siendo. Cuando me decidí involucrarme fue para comprometerme para armar un gran equipo y necesito que cada vecino juegue el partido con nosotros para cambiar y transformar Santa Fe", indicó.