Elecciones 2023: "En las provincias ganan los oficialismos"

El periodista Reynaldo Sietecase analizó los nuevos resultados provinciales en Tierra del Fuego, Salta y La Pampa , con victorias de gobernadores que han logrado un segundo mandato en estas Elecciones 2023 . Fue en su segmento No se maten, que se emite a través de su canal de Youtube, que es parte de la Comunidad AHORA.

" Ganan los oficialismos. Les está saliendo bien cortarse de la elección nacional, no pegarse al gobierno naciona l. Esencialmente por los malos resultados en la economía", indicó Sietecase. Y agregó: "El gobierno nacional tiene costos por la pandemia, la sequía, por la inseguridad, pero los gobiernos provinciales en principio no los pagan. Es cierto que faltan provincias grandes con diagnósticos adversos para el oficialismo, como Santa Fe y Córdoba".

El periodista agregó además que a Javier Milei no le está yendo bien en las provincias: "No hay anclaje para el liberalismo. Hay que ver después si explota a nivel nacional". Y resaltó: "El PRO sigue encorsetado en el AMBA y en Buenos Aires. No gana, los que ganan en las provincias son radicales. El radicalismo sigue siendo una fuerza importante y es la que le permite tener estructura".