Elecciones 2023: dónde ver los resultados de Entre Ríos

Este 22 de octubre serán las elecciones generales en todo el país para elegir la fórmula presidencial, cargos legislativos, parlamentarias/os del Mercosur. Entre Ríos, además elegirá cargos provinciales: gobernador y vicegobernadora, diputados y diputadas provinciales, senadores y senadoras provinciales, presidentas y presidentes municipales, concejales, concejalas, y vocales de comunas y de juntas de gobierno, cuyos resultados provisorios serán procesados por el gobierno provincial.

Desde el Centro de Cómputos, Escandón detalló que "el domingo se trabajará con más de 70 personas de la Administración Pública transcribiendo cada uno de los telegramas de las 3.434 mesas de toda la provincia de Entre Ríos, y hoy viernes se están haciendo las última pruebas para que todo esté a punto para llevar los resultados de manera consolidada lo antes posible".

Elecciones 2023: puntos de transmisión

Por otra parte, Escandón informó respecto de la conectividad que, "en el caso del escrutinio, el operativo inicia con el trabajo del Correo Argentino que tiene kits de transmisión directa de todos los telegramas en 450 escuelas, y después 52 puntos más de transmisión donde se trasladan físicamente los telegramas del resto de las escuelas que no tienen transmisión directa. De haber algún inconveniente de conectividad, y teniendo en cuenta que están previstas algunas condiciones climáticas, están esos 56 puntos igual donde se pueden trasladar físicamente los telegramas para ser transmitidos".

La funcionaria también recordó que, si bien a las 18 se cierran las escuelas, suele extenderse el horario por la presencia aún de votantes. "Una vez que vota el último entrerriano que está dentro de la escuela, se comienza con el recuento de votos en las mesas. Cada presidente de mesa, las autoridades junto a los fiscales de las diferentes fuerzas, recuentan una a una las boletas, completan las actas y el telegrama que es el que llega al Centro de Cómputos, y también los certificados para cada uno de los fiscales de cada una de las fuerzas partidarias", indicó.

"Esos telegramas llegan al Centro de Cómputos y con todo el equipo se comienza una transcripción de cada uno de los telegramas. Cabe destacar que se llega a casi un 97 por ciento de telegramas escrutados porque suceden tres factores: A veces el telegrama viene en blanco, porque el presidente de mesa no lo completó, y en otros casos puede ser ilegible, es decir, que tiene muchas tachaduras o algunas cuestiones que dificultan la lectura. También llegan actas circunstanciales que es cuando el Correo nos notifica por qué no nos transmite algún telegrama, que generalmente es porque el presidente de mesa se equivoca y lo mete dentro de la urna, y una vez que la urna está cerrada ya no se puede volver a abrir hasta el escrutinio definitivo. Por eso acá llega la totalidad, pero no siempre podemos escrutar el 100 por 100", detalló Escandón.

En ese marco, insistió en decir que "el escrutinio provisorio tiene como función garantizar el derecho al acceso a la información a la ciudadanía, pero no es válido jurídicamente. El escrutinio definitivo, que inicia días después, es el que consolida realmente a los ganadores de esta elección", e indicó que "teniendo en cuenta que habrá menos boletas, y que ahora el telegrama y las actas estarán unificadas entre nación y provincia, prevemos que vamos a recibir el mayor volumen de telegramas entre las 20 y las 21.30 horas".

"Desde la provincia, está previsto que desde las 21 se haga la transmisión de la información oficial. Siempre y cuando esos resultados estén consolidados, sean representativos", afirmó y luego recordó que "en las PASO con las demoras a las 21 horas teníamos solamente 30 telegramas. Era una irresponsabilidad salir con resultados con esa cantidad sobre 3.434".

A continuación detalló que "en el caso de nación, porque recordemos que el escrutinio de los cargos nacionales lo hace la Dirección Nacional Electoral, ya notificaron ayer que la transmisión de los resultados nacionales será a partir de las 22.30 horas".