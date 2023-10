Elecciones 2023: cómo cortar boleta sin que te anulen el voto

Para cortar la boleta y asegurar la validez del voto, el votante debe colocar en el sobre una sola lista por categoría. El recorte de la boleta seleccionada debe ser lo más preciso y prolijo posible, respetando la línea punteada que divide cada sección. Puede realizarse manualmente o con una tijera, sin afectar el número de lista ni los nombres de los candidatos. Lo importante es que cada categoría tenga solo una agrupación elegida y que sea claro el número de lista.

Qué pasa si el voto está mal cortado

Si la boleta no se encuentra correctamente cortada, existe la posibilidad de que un fiscal solicite la anulación del voto en el momento del conteo. En tal caso, ninguna de las opciones que haya elegido el votante será contabilizada en ninguna categoría.

El voto nulo es una categoría dentro de los votos no válidos. Se anulará el voto cuando se utilicen boletas no oficializadas, boletas oficializadas con inscripciones o leyendas, dos o más boletas de la misma categoría de candidatos y diferente agrupación política, o boletas que no contienen, al menos sin rotura o tachadura, el nombre del partido y la categoría de candidatos a elegir.

Evitar la anulación del voto

Para evitar que el voto sea anulado, es fundamental seguir el proceso de corte de boleta de manera precisa. Algunos consejos para garantizar la validez de tu voto son:

Utilizar una superficie plana y estable para realizar el corte.

Cortar siguiendo la línea punteada con cuidado y precisión, evitando dañar el número de lista o los nombres de los candidatos.

Asegúrese de que cada categoría tenga solo una agrupación seleccionada y que el número de lista sea claramente visible.

Siguiendo estos pasos, podrás ejercer tu derecho al voto de manera efectiva y garantizar que tus preferencias políticas sean estabilizadas correctamente.

La responsabilidad del votante

Cada votante tiene la responsabilidad de asegurarse de que su voto sea válido y se cuente de acuerdo con sus preferencias. El proceso de corte de boleta es una parte fundamental de este proceso, y cualquier error en este paso puede resultar en la anulación del voto.