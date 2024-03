El Senado entrerriano aprobó el proyecto de reforma fiscal

Modificaciones en el Senado de Entre Ríos

Además, destacó que el texto original presentado por el Ejecutivo contó “con algunas correcciones y fue enriquecido en un bloque donde el Justicialismo ha tenido su participación y también hemos escuchado a una comisión de estudio del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas y al titular de ATER”.

Por su parte, el senador Victor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos) brindó detalles sobre las modificaciones realizadas en las comisiones: “Todas las correcciones que metimos son para que aquellos contribuyentes que no cuentan con los recursos para afrontar el pago de los impuestos mediante un único pago, porque pagando el impuesto de todo el año en un único pago, alcanzás beneficios importantes, como descuentos de hasta el 50%. El tema es el que tiene que pagar en cuotas, porque no cuenta con recursos para hacer semejante desembolso. Entonces, las modificaciones que nosotros hemos introducido son para que al menos puedan computar una parte del descuento si tienen al día el pago de los impuestos en el año anterior y por el otro lado lo hemos puesto a cubierto para que no le apliquen la inflación de todo el ejercicio fiscal 2024”.

Además, durante el debate legislativo, tomó estado parlamentario el proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, por el que se declara en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos el estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras públicas, como así también, del estado de conservación de la infraestructura vial. El mismo fue enviado a la comisión de Obras Públicas.