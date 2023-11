El sector de DDHH de Entre Ríos manifestó su apoyo a Sergio Massa

La red está integrada por la Comisión Permanente de DDHH de Colón; la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay; la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos de Entre Ríos (AFADER); Madres de Plaza de Mayo Gualeguaychú; H.I.J.O.S. Regional Paraná; H.I.J.O.S. Regional Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concordia; Familiares de Detenidos Desaparecidos de Concepción del Uruguay; la Liga Argentina por los Derechos Humanos; Asociación de Ex Presas y Ex Presos Políticos La Solapa de Entre Ríos; Memoria Colectiva de Villaguay y laAsamblea Permanente por los Derechos Humanos de Gualeguay.

A continuación, el comunicado completo:

Cuando la democracia está en peligro, tenemos la responsabilidad de defenderla

Como integrantes de la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos queremos expresar nuestra posición ante la grave encrucijada que se presenta para las elecciones generales del 19 de noviembre de 2023.

Como nunca antes en los 40 años de democracia que estamos cumpliendo, aparecen riesgos tan evidentes para todo el sistema de acuerdos que se fueron – y fuimos – construyendo en la sociedad durante estos años.

Estos acuerdos, los valores que sostienen nuestra forma de vida, no pertenecen a un partido político, o a un sector social exclusivamente, sino al conjunto del pueblo argentino, alcanzados a través de una convivencia y consensos que hoy se quieren destruir con discursos negacionistas, de odio o de exterminio del que piensa diferente.

En estos 40 años, desde el movimiento de derechos humanos y la mayoría del pueblo argentino, hemos forjado un proceso de Memoria, Verdad y Justicia inédito en el mundo, en el que pudimos confirmar en cientos de juicios, testimonios e investigaciones, que hubo una dictadura cívico-militar, que produjo 30.000 desaparecidos, cientos de bebés apropiados y aberrantes violaciones a los derechos humanos. Hoy los juicios por delitos de Lesa Humanidad son reconocidos internacionalmente y los logros alcanzados por nuestro país en el juzgamiento de este verdadero genocidio.

En este sentido, no es casual que en la Unidad Penal de Marcos Paz y en Campo de Mayo, lugares en los que se encuentran condenados los peores genocidas de nuestro pueblo, hayan festejado entre brindis y abrazos el triunfo electoral de la ultraderecha en las PASO.

Pero no solo vienen para restaurar la impunidad y derribar el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, su proyecto es destruir las conquistas sociales, económicas y culturales forjadas por muchas generaciones de argentinos y argentinas.

Por eso nos manifestamos en defensa la Educación Pública y gratuita que permitió y permite, entre otras cosas, que hoy miles de estudiantes universitarios en todo el país sean la primera generación de graduados de su familia. También sostenemos el derecho la Salud Pública, gratuita y de calidad para los que más la necesitan, y políticas de Estado como la gratuidad de los medicamentos para los afiliados del Pami, uno de los sectores que más necesitan el apoyo del Estado.

Creemos que una política básica, que garantiza derechos a los sectores con menores ingresos, es el mantenimiento de los subsidios estatales a los servicios públicos, ya que sin ese aporte del Estado, sólo los ricos podrían viajar, y acceder a insumos esenciales como la luz y el gas. Sabemos que el ajuste que quieren implementar solo irá a engordar el bolsillo de un puñado de grupos económicos locales e internacionales.

Porque tenemos memoria de nuestros veteranos y veteranas de guerra, sostenemos la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, enclave colonial anacrónico que el Reino Unido sostiene a 12.000 kms. de distancia, desconociendo las múltiples resoluciones de Naciones Unidas para sentarse a dialogar. Ante los discursos cipayos de la ultra derecha, que adoran a Margaret Thatcher y quieren entregar nuestra soberanía, decimos ¡Las Islas Malvinas son Argentinas!

En este sentido, hay avances en las Relaciones internacionales que se deben mantener y profundizar. Las relaciones con Brasil, con China, entre muchos otros países, no se pueden anular por prejuicios maniqueos que ningún país sostiene, son fundamentales para nuestras economías, como la producción agropecuaria, la automotriz, etc, además de defender la posición de nuestro país en foros internacionales y aportar financiamiento que nos ayuda a no depender exclusivamente del Fondo Monetario Internacional para las divisas que necesita la economía.

Creemos, además, que la inclusión de las personas con discapacidades, el aporte del Estado a la prevención de enfermedades, como la detección de cardiopatías congénitas, ya convertida en ley por el voto casi unánime de los legisladores, entre otros, constituyen verdaderos logros de la Democracia que debemos defender ante la amenaza del ajuste.

Finalmente, creemos fundamental la construcción de consensos, el respeto a los representantes de diversos credos religiosos, como el Papa Francisco, así como el reconocimiento a los distintos partidos políticos, que tanto han aportado y lo siguen haciendo, a la consolidación de la democracia, a la convivencia en la diversidad, particularmente, el Peronismo, la Unión Cívica Radical, los partidos de izquierda y todas las fuerzas democráticas que nos permiten la convivencia en la pluralidad.

Por estos valores fundamentales, afianzados y conquistados durante estos 40 años de democracia rechazamos las propuestas de La Libertad Avanza en alianza con el Macrismo, porque representan un riesgo antidemocrático, de retroceso en materia de derechos conquistados y de juzgamiento a los genocidas.

Y expresamos nuestro apoyo a Sergio Massa, quien propone acuerdos sobre temas básicos, con todas las fuerzas políticas democráticas. Debemos actualizar los consensos que se alcanzaron hace 40 años, y construir la Unidad Nacional que nos permita superar las dificultades del presente, teniendo como espejo la conducta de los hombres y mujeres que a través de la historia nos permitieron logros que no estamos dispuestos a dejar de lado.

Impunidad Nunca más.

Neoliberalismo Nunca Más.

Por más Democracia con Memoria y Justicia Social.