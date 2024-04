El PJ de Gualeguay pidió la desafiliación de Martín Müller

El Partido Justicialista de Gualeguay (PJ) solicitó al desafiliación del ex presidente del Consejo General de Educación y ex candidato a Intendente, Martin Müller , quien ocupará un cargo en el Gobierno de Javier Milei.

A través de un comunicado, la nuevas autoridades del PJ, cuestionaron duramente al funcionario y remarcaron que "era un funcionario vinculado al sector del ex Gobernador Gustavo Bordet y no al Kirchnerismo".

"En virtud del nombramiento del ex Presidente del CGE, y ex candidato a Intendente por nuestra ciudad, Martin Müller, en el actual gobierno nacional del Presidente Milei, las nuevas autoridades del Consejo Departamental Justicialista de Gualeguay, aseveramos que Müller era un funcionario vinculado al sector del ex Gobernador Cr. Gustavo Bordet, actualmente Diputado Nacional y no a espacio alguno, menos aún al Kirchnerismo", señalaron en el comunicado.

"Sostenemos que pediremos la pronta desafiliación del PJ por encontrarse hoy en la antípodas del pensamiento del Movimiento Peronista. Esto se considera más que una burla, en un momento de tanta fragilidad social y en donde las universidades públicas sufren un crudo ajuste en sus presupuestos, que las lleva casi al borde del cierre; que este funcionario sea parte de una agenda tan siniestra para la educación pública, constituye una verdadera afrenta a los ideales y principios peronistas", indicaron las nuevas autoridades del Concejo Departamental.

"Expresamos un enérgico repudio a la decisión política de Martin Müller de formar parte de este proyecto de país que está siendo tan devastador para el pueblo en su conjunto. Por lo expuesto consideramos pedir al Consejo Provincial del Partido Justicialista, la inmediata desafiliación, ya que no se pueden permitir este tipo de conductas, no se puede permitir que un peronista sea cómplice del Presidente Milei, en sus políticas agresivas y de claro hostigamiento a los más humildes. La Doctrina que nos dejara nuestro General Juan Domingo Perón se impone, ante todo", cerró el comunicado.