El peronismo sin Cristina, ¿y ahora? / La plataforma electoral de Milei.

Cristina Fernández de Kirchner finalmente no será candidata, y se viene una elección PASO en el Frente de Todos. Mietras, Javier Milei intenta explicar que hará si es presidente. Los números de la canasta básica no dan tregua: cada vez es más difícil no ser pobre. Además, el blue y los precios en general siguen subiendo.